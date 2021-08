Olimpija prekinila negativen niz, nemoč Domžal v drugem polčasu

Domžale : Olimpija 0:2 (0:1) Športni park, gledalcev 800, sodniki: Jug, Žunič, Vidali.

Strelca: 0:1 Djalo Aldair (41.), 0:2 Nukić (88.). Domžale: Mulalić, Alić, Šoštarič Karić, Klemenčič, Žinič (od 67. Dobrovoljc), Husmani (od 87. Repas), Martinović (od 59. Markuš), Ibričić, Käit (od 59. Pišek), Jakupović, Podlogar (od 67. Vuk).

Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković, Delamea Mlinar, Boakye, Elšnik, Tomić, Ziljkić (od 75. Kurež), Sešlar (od 77. Kapun), Djalo Aldair (od 88. Andrejašič), Nukić. Rumeni kartoni: Husmani, Alić, Klemenčič; Tomić, Ziljkić, Kurež.

Rdeči karton: /.

Domžalčani in Ljubljančani so opravili zaostalo obveznost z začetka sezone, ki doslej ne enim ne drugim ni prinesla prav veliko užitkov. Domžalčani, katerih nekdanji član Tonći Mujan bo kariero nadaljeval pri Širokem Brijegu, so lovili drugo zmago v svoji peti tekmi sezone, Ljubljančani pa so popravljali bled vtis, ki so ga puščali na zadnjih obračunih, izgubili so namreč zadnje tri tekme - vključno z evropsko preizkušnjo.

Ta niz pa so predvsem z boljšo predstavo v drugem polčasu prekinili in so po šestih tekmah pri desetih točkah, zgolj pri štirih točkah (ob tekmi manj) pa ostajajo Domžalčani.

Fotogalerija s tekme v Domžalah, fotograf Nik Moder/Sportida:

Olimpija zadela iz prve priložnosti

Branilec Tilen Klemenčič je pred srečanjem prejel iz rok športnega direktorja Domžal Mateja Oražma spominsko darilo za 100. nastop v rumenem dresu. Tega je dočakal v petek v Kidričevem, proti Olimpiji pa zbral 101. nastop. Foto: Nik Moder/Sportida Tekmeca v prvih 20 minutah nista prišla do kakšnih izrazitejših priložnosti, nekaj boljši vtis pa so pustili Domžalčani, pri katerih je v 22. minuti s prostega strela poskusil Senijad Ibričić, toda z ne preveč močnim poskusom z velike razdalje Nejc Vidmar ni imel veliko težav.

Potem ko je sledilo novo zatišje, v katerem pa se je tudi Olimpija rahlo prebudila, so v 41. minuti prav zeleno-beli povedli. Akcijo so začeli na levi strani prek Almedina Ziljkića, ki je žogo podal naprej do Michaela Pavlovića, ta je žogo poslal v sredino do Tomislava Tomića, ta pa naprej do Djala Aldairja, ki jo je zadel s strelom pod prečko domžalskih vrat.

V 44. minuti so imeli tudi domači priložnost za izenačenje, ko je po odbiti žogi do strela s približno desetih metrov prišel Mattias Käit, toda žogo poslal mimo vrat.

Zmaji v 2. polčasu navdušili, a tudi zapravljali priložnosti

V drugem polčasu so v 47. minuti izbranci Sava Miloševića znova resno zagrozili, ko je s 15 metrov streljal Svit Sešlar, Ajdin Mulalić pa je žogo odbil v kot. V 56. minuti se je na drugi strani na svoji stoti tekmi v rumenem dresu za glavo prijel Tilen Klemenčič, ko je po kotu ostal skoraj neoviran na sedmih, osmih metrov, toda žogo je slabo zadel, tako da je bila lahek plen Vidmarja.

Mustafa Nukić je bil naslednji, ki je zapravil lepo priložnost, ljubljanski napadalec je v 62. minuti po lepi podaji sam stekel proti vratom, toda na koncu se je izkazal domžalski čuvaj mreže Mulalić. Tri minute pozneje je žogo mimo gola poslal Aldair, ki je zapravil novo lepo priložnost Ljubljančanov, ki so v tem delu igre pokazali lepši obraz.

Kapetan Domžal Senijad Ibričić na tekmi z Olimpijo zaradi dobre igre gostov ni prišel do izraza. Foto: Nik Moder/Sportida

V 73. minuti so gosti sprožili dvakrat zapovrstjo, najprej je Mulalić obranil strel Ziljkića, odbita žoga je prišla do neoviranega Nukića, ki je sprožil pod prečko, toda na golovi črti mu je veselje preprečil Sven Šoštarič Karič, ko je z glavo izbil žogo v kot.

Potem ko je Slobodan Vuk v 77. minuti zgrešil cilj po domžalski akciji, pa je Gaber Dobrovoljc malce pozneje z dobrim blokom preprečil veselje Galu Kurežu. Po napaki Šoštariča Kariča v 82. minuti se je Nukiću ponudila nova priložnost, toda tudi te mu ni uspelo unovčiti, ko je meter ali dva od vrat slabo zadel žogo.

Zato pa jo je unovčil v 88. minuti, ko je zadel s 14 metrov iz obrata malce z leve strani v nasprotno "malo mrežico". Že v sodniškem dodatku je zadnji nevarnejši strel sprožil Šoštarič Karič, a je bil malce premalo natančen za spremembo izida.

Konec tedna bosta ekipi igrali 7. krog, Domžale bodo v nedeljo gostile Muro, Olimpija pa Aluminij.