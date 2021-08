Trener Olimpije ostro udaril po svojih nogometaših

Letošnja sezona 1. SNL je v petem krogu še enkrat več dokazala, da lahko vsak premaga vsakogar in da bo dogajanje vse do konca izjemno zanimivo. V nedeljo je Bravo z 2:0 ugnal Olimpijo in se povzpel na drugo mesto prvenstvene lestvice. Za razliko od varovancev Dejana Grabića strateg Olimpije Savo Milošević ne more biti preveč zadovoljen z začetkom sezone svoje čete. Olimpija je na petih tekmah dvakrat izgubila in enkrat remizirala, poslovila se je tudi že od Evrope. V prejšnjem krogu je bil previsoka ovira Koper, zdaj pa še Bravo.

Olimpija je po sedmih tekmah pri petih točkah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo je na stadionu Žak v Šiški v vodstvo popeljal Sandi Ogrinec, končni izid pa je v začetku drugega polčasa postavil Vanja Drkušić. Olimpija je tako spet ostala brez doseženega zadetka, že na zadnjih dveh tekmah v Evropi proti Santa Clari je v kvalifikacijah za konferenčno ligo ostala brez strela v okvir vrat, zabeležila je svoj tretji zaporedni poraz, na zadnjih petih tekmah je izgubila kar štirikrat. Nad pristopom in odnosom svojih varovancev je prvič v tej sezoni po tekmi naglas potarnal Olimpijin trener.

Milošević razočaran nad pristopom

"V slačilnici sem rekel, da obstaja milijon načinov, na katere lahko izgubiš tekmo, ampak ne na takšen način." Foto: Grega Valančič/Sportida Ta je bil bolj kot nad porazom izjemno razočaran nad pristopom svojih nogometašev. "Tekma je bila, kot smo pričakovali, težka. Bravo je resna, neugodna ekipa, ki točno ve, kaj želi. Preprosto nismo bili dorasli. Danes je prvič, da sem razočaran nad prikazanim na igrišču. Odnos ni bil pravi, kar se je takoj videlo," je dejal Milošević, ki je priznal, da je bil Bravo boljše moštvo na igrišču.

"Za razliko od našega nasprotnika smo v srečanje vstopili neosredotočeni in ne stoprocentno. S tem odnosom nismo imeli nobene možnosti za dober rezultat. V slačilnici sem rekel, da obstaja milijon načinov, na katere lahko izgubiš tekmo, ampak ne na takšen način. V naslednjih tekmah bomo vztrajali in zahtevali, da se tak odnos ne ponovi več," je odločno dejal srbski trener, ki bi se mu lahko glede na rezultatski izkupiček in trend menjavanja trenerjev pri Ljubljančanih že pošteno tresel trenerski stolček.

A kljub negativnem izplenu zadnjih tekem v taboru Olimpije že pogledujejo proti novi oviri, saj jih že v sredo čaka obračun z Domžalami. "Edini način za reševanje problemov, ki ga jaz poznam, je delo. V treh dnevih ne moremo narediti veliko, ampak lahko spremenimo odnos, ki ga imamo na igrišču. Dolžni smo dati vse od sebe," je še sklenil Milošević.

