Znana usoda poškodovanega nogometaša Maribora

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor bo naslednjih šest tednov moral igrati brez poškodovanega Aleksa Pihlerja, so danes sporočili iz kluba. Pihler je poškodbo staknil v 6. krogu 1. SNL ob porazu v Kopru. Kot so iz kluba sporočili že dan po tekmi, ima Pihler počeno fibulo.

"Prve napovedi niso dobre, kot kaže, gre za težjo poškodbo gležnja. Upam, da ni počila kost, saj bi to pomenilo daljšo odsotnost. Počakati moramo na podrobnejše zdravniško poročilo," je takoj po tekmi 6. kroga 1. SNL dejal strateg Maribora Simon Rožman. Njegove napovedi pa so se na koncu izkazale za resnične, saj bo Aleks Pihler zaradi poškodbe dolgo okreval.

Dolgo brez najuniverzalnejšega v moštvu...



Po pregledu v bolnišnici smo dobili informacijo o poškodbi Aleksa Pihlerja: počila je fibula, 6 tednov v mavcu, sledi daljše okrevanje.



Aleks, ni predaje!#MiSkupajEnoSmo #PrvaLigaTelemach

Pihler je moral tekmo s Koprom končati predčasno, v 72. minuti je prekršek nad njim storil Jelić Balta, zaradi bolečin pa 27-letni nogometaš tekme ni mogel nadaljevati. Preiskave po tekmi so pokazale, da ima nogometaš Maribora počeno fibulo.

"Nisem mogel stopiti na nogo"

"Ko sem slišal, da je počilo, sem se zavedal, da ne bo v redu. Nisem vedel, za kaj natančno gre, a sem slutil, da se bo verjetno treba sprijazniti z daljšim premorom. Nisem mogel stopiti na nogo, po tekmi so me odpeljali v UKC Maribor in po pregledu sem končal v mavcu," je za spletno stran Maribora povedal Pihler.

"Vedno je lahko tudi slabše. Sreča v nesreči je, ker bi lahko bile posledice še hujše. Glede na to, da sledi prekinitev prvenstva, bo to obdobje brez igranja krajše, kot deluje na prvi pogled. Po enem tednu me čaka prvi pregled, upam, da bo vse potekalo po načrtih. Najprej je predpisano mirovanje, potem pa se bom vrnil v Ljudski vrt in opravljal vaje, ki jih lahko v uvodni fazi okrevanja," je dodal.

Za skoraj en mesec pa so brez svojega nadarjenega nogometaša ostali tudi Celjani, na nedeljski prvenstveni tekmi proti Muri je poškodbo zadnje stegenske mišice staknil Tamar Svetlin.

