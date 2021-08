Čudežni niz Kopra se nadaljuje, Maribor ni več najboljši

Koper : Maribor 2:0 (2:0) Stadion Bonifika, sodniki: Balažič, Kovačič, Kasapović.

Strelca: 1:0 Bručić (1.), 2:0 Mitrović (43./avtogol). Koper: Adam, Palčič, Rajčević, Žužek, Bručić, Jelić Balta (od 70. Grudina), Bešir (od 60. Oštrek), Guberac (od 46. Vešner Tičić), Barišić, Parris (od 81. Krajinović), Colley (od 70. Mulahusejnović).

Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Voloder, Sikošek (od 57. Koderman), Makoumbou, Alvir, Repas (od 57. Pihler, od 72. Maher), Žugelj, Šturm (od 57. Požeg Vancaš), Sirk (od 67. Vipotnik). Rumeni kartoni: Guberac, Colley, Jelić Balta; Mitrović, Makoumbou, Alvir.

Rdeči karton: /.

Koprčani so pod vodstvom Zorana Zeljkovića še naprej neporaženi, po novem pa tudi na vrhu lestvice, saj so tokrat premagali doslej vodilne Mariborčane. Primorci so večji del naloge opravili že v prvem polčasu, na drugi strani pa so Mariborčani sicer nekako izpolnili želje trenerja Simona Rožmana glede števila strelov (želi si jih v povprečju 15 na tekmo), a so bili ti preslabi in premalo natančni. Po četrti zaporedni zmagi ima Koper 13 točk, kar je njegov najboljši začetek prvoligaške sezone po 2009/10 (takrat je osvojil naslov prvaka), eno manj ima po drugem porazu v sezoni Maribor.

Koprčani, ki so Maribor zadnjič premagali pred šestimi leti, so povedli že v prvi minuti, ko je do odbite žoge dobrih deset metrov od vrat prišel Karlo Bručić in jo med nogama Ažbeta Juga poslal v mrežo. Mariborski vratar se je izkazal v deveti minuti, ko je predenj prišel Kaheem Parris. V 20. minuti je Lamin Colley že ugnal Juga s strelom z leve strani, toda žoga je na koncu zadela prečko in se odbila nazaj v igro.

Ažbe Jug je moral dvakrat po žogo v svojo mrežo. Najprej ga je premagal Karlo Bručić, nato pa še soigralec Nemanja Mitrović. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani so dotlej imeli le en nenatančen in en prešibak poskus s "škarjicami", v 26. minuti pa je bil z roba kazenskega prostora nenatančen še Jan Repas. Malce za njim je pri Mariboru poskusil tudi Marko Alvir, s strelom z glavo pa je tudi on žogo poslal mimo cilja. V 30. minuti je znova na drugi strani sprožil Parris, tudi žoga po njegovem strelu je končala mimo vrat.

V 43. minuti pa so Primorci podvojili prednost. Ivica Guberac je izvedel kot z desne strani, na prvi vratnici pa je Nemanja Mitrović žogo poskusil izbiti z glavo, a jo slabo zadel, tako da jo je preusmeril v lastno mrežo. Tik pred koncem polčasa je imel Danijel Šturm priložnost za Maribor, a je v bližini gola zgrešil žogo.

V drugem polčasu je v 59. minuti od daleč poskusil Aleks Pihler, vendar je tudi on kar precej zgrešil vrata, le malce bližje pa je bil Alvir v 63. minuti. Isti igralec je poskusil tudi v 73. minuti s prostega strela, takrat pa je David Adam žogo ujel. Nekaj trenutkov pozneje so gosti znova žogo poslali mimo vrat, v 74. minuti pa je bil nenatančen še Nino Žugelj.

Navijači Kopra lahko občudujejo nogometne ljubljence na prvem mestu razpredelnice. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 90. minuti je tudi Žan Vipotnik prišel do strela, sprožil je malce z desne, Adam pa je spet dobro posredoval. Mariborčani, ki so na koncu imeli 17 strelov, so se sicer trudili, a kljub novim poskusom Žuglja in Mitrovića ostali praznih rok.

Koper bo v 7. krogu v soboto gostoval v Sežani, Maribor pa bo gostil Bravo.