Jan Koprivec znova začaral vrata z bele točke!

Radomlje : Tabor 0:1 (0:0) Športni park Domžale, gledalcev 200, sodniki: Sagrković, Pospeh, Perger.

Strelec: 0:1 Krivičić (80./11 m). Kalcer Radomlje: Šugić, Ihbeisheh (od 81. Mužek), Guček, Jazbec, Žulj, Nuhanović (od 81. Pišek), Zabukovnik, Blaić (od 75. Primc), Pogačar, Božić (od 75. Kregar), Šarić (od 64. Varga)

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Mihaljević, Grobry (od 68. Stanković), Krivičić, Salkić, Bongongui (od 68. Tolić), Mavretič (od 83. Ovsenek), Stančič (od 90. Kljun). Rumeni kartoni: Zabukovnik, Božić, Šugić; Mihaljević, Tolić.

Rdeči karton: /.

Tekmeca sta na svojem prvem medsebojnem obračunu v prvi ligi prikazala enakovredno igro, a poln izkupiček je na koncu po uspešno izvedeni enajstmetrovki pripadel Sežancem, ki so prišli do druge zmage, medtem ko so Radomljani vpisali drugi poraz. Kaj lahko bi bilo tudi drugače, saj so slednji zapravili svoj strel z bele pike.

V vročih Domžalah ekipi v prvem polčasu nista pokazali kake posebne napadalne usmerjenosti. V sicer kar enakovrednem dvoboju sta se ekipi bolj ali manj merili med kazenskima prostoroma, le v osmi minuti je moral posredovati David Šugić po enem redkih poskusov Kraševcev, enkrat pa je bil na drugi strani premalo natančen Marko Božić.

Tudi uvod drugega dela ni bil posebej razburljiv, v 53. minuti so sicer Sežanci kar nevarno zagrozili s prostega strela, a je žoga zletela čez gol. Zatem so se večkrat v napad usmerili tudi Radomljani, ki pa niso resno ogrozili tekmečevih vrat.

Marko Krivičić je dosegel drugi zadetek v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar

Ko je kazalo tudi na mirno končnico, pa je sodnik v 80. minuti pokazal na belo točko, ko je Erika Salkića po strelu podrl eden domačih igralcev, zanesljiv izvajalec enajstmetrovke pa je bil Marko Krivičić.

Že v 82. minuti so imeli po igranju Klemna Nemaniča z roko tudi domači na voljo strel z bele pike, toda Anže Pišek je žogo poslal precej čez vrata, tako da so vse tri točke odšle na Kras. Vratar Jan Koprivec ni tako prejel zadetka že iz tretjega kazenskega udarca v tej sezoni!

Radomljani bodo v 7. krogu v petek gostovali v Celju, Sežanci pa bodo dan pozneje gostili Koper.