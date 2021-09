Vroči kanarčki že na polovici veličastnega rekorda 1. SNL

Koprska nogometna pravljica se nadaljuje. Po Muri, Celju, Olimpiji, Mariboru in Taboru so kanarčki preskočili še oviro iz Radomelj. V Domžalah so zmagali s 4:1, tekmecu, ki si je pripravil veliko priložnosti, pa zavezali roke s silovitimi, vrhunsko izvedenimi protinapadi. ''Za zdaj gre vse odlično,'' sporoča Maks Barišič, strelec dveh zadetkov, s katerima se je povzpel na vrh razpredelnice.

Trener Radomlje Rok Hanžič prejema s strani tekmecev čestitke za odprto in hrabro igro, ki pa v zadnjem obdobju zaradi neučinkovitosti v napadu ne prinaša točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovensko nogometno prvenstvo je tudi v tej sezoni izrazito nepredvidljivo. Vsak lahko premaga vsakogar. No, skoraj. Izjema je le Koper. Pod vodstvom Zorana Zeljkovića ruši vse pred seboj, po šesti zaporedni zmagi je prednost pred najbližjimi zasledovalci v 1. SNL povečal že na šest točk. Z odigrano tekmo manj! V nedeljo je premagal Radomlje (4:1) in jih pahnil na zadnje mesto.

Rezultat ne odraža tistega, kar se je dogajalo na igrišču, saj so se novinci v prvi ligi dostojno in hrabro upirali vodilnim gostom. Pripravili so si tudi večje število priložnosti, a jih je tako kot že večkrat v zadnjem obdobju pustila na cedilu neučinkovitost. ''Bili smo v naletu, Koper pa nas je kaznoval. Nogomet se igra za zadetke. Imeli smo ''malo morje'' priložnosti, a če ne daš zadetka, ne moreš zmagati. Bili smo podjetnejši, a nismo zadeli,'' je po novem, že petem zaporednem porazu priznal trener Radomelj Rok Hanžič. Razmerje strelov v okvir vrat je bilo 5:4 za gostitelje, a so bili kanarčki natančni.

Barišič v "reprezentančni" formi

Maks Barišič si želi, da bi se zmagoviti niz Kopra še nadaljeval. V četrtek ga čaka pokalno gostovanje v Kidričevem, nato pa dve domači prvenstveni tekmi – z Bravom in Aluminijem. Foto: Grega Valančič/Sportida Radomljani so izgubili že petič zapored, Koprčani pa pozdravili že šesto zaporedno zmago, s katero so se še utrdili v vodstvu.

''Vedeli smo, da bo težka tekma. Zadovoljen sem, imeli smo 15 slabih minut, ko smo trpeli, a smo to popravili z menjavami in – kar je najpomembnejše – zmagali,'' je na drugi strani poudaril Zoran Zeljković, najbolj vroči trener 1. SNL, ki mu gre po prihodu na Bonifiko vse kot po maslu. V nedavnem sobotnem intervjuju za Sportal je zelo pohvalil Maksa Barišiča in namignil, da bi si, če bi o tem odločal sam, zaslužil vpoklic v člansko izbrano vrsto. Primorec je takoj po reprezentančnem premoru opozoril nase z novo odmevno predstavo.

V Domžalah je mrežo Radomelj po bliskovitih protinapadih zatresel dvakrat in prispeval levji delež k pomembni zmagi. ''Za zdaj gre vse odlično. Tako na osebni ravni kot tudi ekipno. Igramo dobro, upam da bomo nadaljevali v takem ritmu. V drugem polčasu smo imeli manjšo krizo, vse preostale minute pa smo dominirali,'' je povedal najboljši strelec tekmovanja. V tej sezoni je 26-letni krilni napadalec na šestih nastopih dosegel že pet zadetkov.

Največje število zaporednih zmag v 1. SNL v zadnjih 15 letih:

Sezona Klub z največjim številom zaporednih zmag 2021/22 Koper 6 2020/21 Maribor 5 2019/20 Bravo in Maribor 6 2018/19 Maribor 5 2017/18 Domžale 12 2016/17 Olimpija in Maribor 5 2015/16 Olimpija in Gorica 7 2014/15 Domžale in Maribor 8 2013/14 Maribor 7 2012/13 Maribor 7 2011/12 Maribor 7 2010/11 Maribor 5 2009/10 Nafta in Gorica 5 2008/09 Drava 7 2007/08 Domžale 7 2006/07 Drava 5 2005/06 Drava, Maribor in Koper 5

Koper je v tej sezoni že zgolj po sedmih nastopih presegel rekordno število zaporednih zmag iz prejšnje sezone. Takrat so Mariborčani zmagali petkrat, a jim ta niz ni pomagal do državnega naslova, s katerim se je lahko na koncu pohvalila Mura.

Olimpija pisala zgodovino leta 1992, Domžale 26 let pozneje

Koper je v tej sezoni torej že pri šestih zaporednih zmagah, s čimer so se znašli na polovici veličastnega rekorda 1. SNL, starega že 29 let. Ker pa bi se lahko niz še nadaljeval, bi se lahko približali tudi absolutnemu rekordu. Kar zadeva število zaporednih zmag v sezoni, sta namreč za največji podvig v zgodovini tekmovanja poskrbela Olimpija in Domžale.

Zoran Zeljković kot trener Kopra na prvenstveni tekmi sploh še ni izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji, takrat še v starejši preobleki, so v krstni sezoni 1991/92 osvojili naslov prvaka, med 23. in 34. krogom pa nanizali ducat zmag. Njihov rekord še vedno velja, 26 let pozneje pa so ga Domžale ponovile. V sezoni 2017/18 so zmagale 12-krat zapored in izenačile slovenski rekord. V trinajsto se ni izšlo, absolutni rekord jim je 14. aprila 2018 preprečila prav Olimpija, ki je z Domžalami remizirala v Stožicah (1:1). Tako je v veljavi še vedno eden najbolj veličastnih rekordov 1. SNL, star kar 29 let.