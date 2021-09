Oblak gostuje v Barceloni, derbi preložen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V španskem prvenstvu bi moral biti na sporedu derbi med Sevillo in Barcelono, a je srečanje preloženo na kasnejši termin. Največ pozornosti bosta tako požela madridska velikana. Atletico odhaja na gostovanje k Espanyolu, Real pa se bo doma pomeril s Celto iz Viga.

Prav vsi pretendenti za lovoriko v prvenstvu imajo po treh odigranih srečanjih enak izkupiček – dve zmagi in remi. To pa lahko že v tem krogu izboljšata madridska tekmeca, poleg njiju pa sta v enakem položaju Valencia, ki se očitno pobira po slabši prejšnji sezoni, in pa presenetljivo tudi Real Mallorca. Netopirje v 4. krogu čaka gostovanje v Pamploni pri Osasuni, novinci v ligi pa odhajajo v Bilbao k Athleticu. Zmagovalec evropske lige Villarreal, ki je za uvod nanizal tri remije, bo, tako kot v uvodu omenjena kluba, svoje srečanje z Alavesom odigral kasneje.

Griezmann ponovno v majici Atletica, debi Camavinge?

Španski klubi so predvsem zadnji dan poletne tržnice poskrbeli za nekaj odmevnih prestopov. Antoine Griezmann se je po dokaj neuspešni dvoletni epizodi v Kataloniji kot posojen igralec vrnil v prestolnico, za Atletico pa bo najverjetneje prvič zaigral že v tem krogu. Debi morda čaka tudi francoskega čudežnega dečka Eduarda Camavingo, ki se je v vrste belega baleta preselil iz Rennesa. Atletico je prav zadnji trenutek ostal tudi brez Saula Nigueza, za enega odmevnejših prestopov zadnjega dne pa je poskrbel tudi Real Betis, ki je v svoje vrste zvabil Hectorja Bellerina.

Špansko prvenstvo, 4. krog: Sobota, 11. september:

18.30 Levante - Rayo Vallecano

21.00 Athletic Bilbao - Real Mallorca Nedelja, 12. september:

14.00 Espanyol - Atletico Madrid (Jan Oblak)

16.15 Osasuna - Valencia

18.30 Cadiz - Real Sociedad

21.00 Real Madrid - Celta Vigo Ponedeljek, 13. september:

20.00 Getafe - Elche

22.00 Granada - Real Betis Preloženo:

Villarreal - Alaves

Sevilla - Barcelona