Barcelona pripeljala nizozemskega reprezentanta

Za Sevillo je izkušeni napadalec na 69 tekmah dosegel deset golov in prispeval še dve podaji, pred tem pa je za PSV iz Eindhovna dosegel 122 golov na 204 tekmah.

De Jong je tudi stalni član nizozemske reprezentance, za katero je zbral 38 nastopov, debitiral pa je pred desetimi leti.

🚨 𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 !!

Agreement with Sevilla for the loan of Luuk de Jong! Welcome, @LuukdeJong9! 🙌🏻#DeJongCuler 💙❤️