Dve stotici, a smetano sta pobrala Messi in Ronaldo

Letošnje poletje je bilo, kar zadeva prestope, izjemno pestro. Vse skupaj se je začelo s sago, povezano z nekdanjim Barceloninim kapetanom, argentinskim virtuozom Lionelom Messijem, ki je sprva želel podpisati nov dogovor s klubom, a je nato zaradi nemogočih finančnih razmer odšel v PSG. Parižani so ga seveda sprejeli z odprtimi rokami, zgodilo pa se je nepredstavljivo – Messija več ne spremljamo v dresu z barvami katalonskega ponosa.

Nekaj dni pred koncem prestopnega roka pa je za drugo "bombo" poskrbel še portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je poslovil od torinskega Juventusa in se vrnil v Manchester United. Pri vsem je pomembno vlogo imel tudi njegov nekdanji trener pri rdečih vragih, sir Alex Ferguson.

Angleži zapravljali največ

Zelo zanimivo je bilo tudi v rubriki najdražjih prestopov. Tam je dolgo časa kraljeval Achraf Hakimi, ki je iz Interja za 65 milijonov odšel k PSG, bolj kot se je prestopni rok prevešal v drugi del, višje pa so bile tudi odškodnine, ki so jih moštva odštela za igralce. Za vse tri najdražje prestope so poskrbeli angleški velikani. Manchester United je za 85 milijonov evrov v svoje vrste zvabil Jadona Sancha, Chelsea in Manchester City pa sta poskrbela, da sta padli tudi dve stotici. Aktualni prvaki lige prvakov so v svoje vrste po nekaj letih vrnili Romeluja Lukakuja, zanj pa so milanskemu Interju odšteli 115 milijonov evrov. Še dva milijona evrov in pol več pa so sinjemodri plačali Aston Villi, da so v svoje vrste zvabili Jacka Grealisha.

Za drugi stomilijonski prestop sta poskrbela Chelsea in Romelu Lukaku. Foto: Guliverimage

Na sploh so klubi z Otoka tisti, ki so zapravljali največ. Za kar sedem izmed desetih najdražjih prestopov so namreč poskrbeli klubi iz Premier league, za po enega pa predstavniki Francije, Nemčije in Italije. Zanimivo je, da so v primerjavi z zadnjimi prestopnimi roki zelo malo zapravljali španski klubi. Je pa res, da je v omenjenem prestopnem roku veliko igralcev zamenjalo klube brez odškodnin, saj so jim pred tem potekle pogodbe. Taki primeri so bili poleg Messija na primer še David Alaba, ki je odšel v madridski Real, Memphis Depay, ki se je pridružil Barceloni, in pa Sergio Ramos in Gianluigi Donnaruma, ki sta okrepila PSG.

Deset najdražjih prestopov poletnega prestopnega roka: 1. Jack Grealish (Ang), Aston Villa - Manchester City, 117,5 milijona evrov

2. Romelu Lukaku (Bel), Inter Milano - Chelsea, 115 milijonov evrov

3. Jadon Sancho (Ang), Borussia Dortmund - Manchester United, 85 milijonov evrov

4. Achraf Hakimi (Mar), Inter Milano - PSG, 65 milijonov evrov

5. Ben White (Ang), Brighton - Arsenal, 58,5 milijona evrov

6. Dayot Upamecano (Fra), RB Leipzig - Bayern München, 42,5 milijona evrov

7. Raphael Varane (Fra), Real Madrid - Manchester United, 40 milijonov evrov

8. Tammy Abraham (Ang), Chelsea - Roma, 40 milijonov evrov

9. Ibrahima Konate (Fra), RB Leipzig - Liverpool, 40 milijonov evrov

10. Emiliano Buendia (Arg), Norwich City - Aston Villa, 38,4 milijona evrov Po podatkih Transfermarkt.com.

Španci poskrbeli za zanimiv zadnji dan

Antoine Griezmann Bo ponovno oblekel rdeče-beli dres. Foto: Getty Images Za prestopa zadnjega dne pa so vseeno poskrbeli prav vsi trije španski velikani. Real Madrid je namreč v svoje vrste zvabil čudežnega dečka francoskega nogometa Eduarda Camavingo, madridski Atletico in Barcelona pa sta se dogovorila za posojo Antoina Griezmanna. Francoz bo tako spet združil moči z Janom Oblakom, "Atleti" pa bodo imeli po koncu sezone tudi možnost, da napadalca dokončno odkupijo.

Vombergar, slovenski rekorder

Za slovenski rekord je poskrbel nekdanji napadalec Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Za slovenski rekord je po poročanju Transfermarkta poskrbel Andres Vombergar, ki se je za 850 tisoč evrov preselil v mehiški San Luis, res pa je, da je klube zamenjalo kar nekaj legionarjev. Na posoje so na primer odšli Jasmin Kurtić, Luka Krajnc, Petar Stojanović, Kenan Bajrić in zadnji dan prestopnega roka tudi Andraž Šporar. Prav tako so klube zamenjali Miha Mevlja, Jan Mlakar, David Tijanić, Aljoša Matko in številni drugi, a višina odškodnin po podatkih Transfermarkta ni znana.

Prestopni rok bo v nekaterih državah sicer trajal še nekaj časa, a najverjetneje nove prestopne bombe ne bomo več dočakali.