Konec sage, Ronaldo presrečen: Komaj čakam, da pozdravim navijače

V dopoldanskih urah se je od Cristiana Ronalda tudi uradno poslovil Juventus. ''Ciao, Ronaldo,'' je zapisal italijanski velikan, ki je odprl vrata Portugalcu 10. julija 2018, nato pa z njim osvojil pet lovork.

''Takrat sta združili moči dve ikoni evropskega in svetovnega nogometa,'' so dodali v Torinu. CR7, ki so mu navijači Juventusa priredili kraljevski sprejem, je v 133 nastopih prispeval 101 zadetek in postal prvi nogometaš v zgodovini kluba, ki je prebil mejo stotih golov v uvodnih treh sezonah. Ronaldu so se zahvalili za nepozabno potovanje, ki je trajalo tri leta.

Naj živi Ronaldo!

Ronaldo bo nadaljeval kariero na Otoku, vrnil se je na Old Trafford. Novopečenim soigralcem se bo pridružil po reprezentančni akciji s Portugalske, iz domovine pa sporoča, kako nestrpno čaka trenutek, da bo znova v rdečem dresu zaigral v gledališču sanj. Po 12 letih.

''Manchester United je klub, ki nosi v mojem srcu posebno mesto. Prevzela so me vsak sporočila, ki sem jih prejel od petkove objave (o prihodu v Manchester, op. p.). Nestrpno čakam trenutek, ko bom spet lahko zaigral na polnem Old Traffordu in pozdravil navijače. Upam, da je pred nami zelo uspešna sezona,'' je sporočil CR7, ki je z Juventusom neuspešno naskakoval evropsko krono, z Manchester Unitedom pa jo bo skušal v skupini lige prvakov, kjer bo tudi Iličićeva Atalanta. Rdeči vragi so novico o potrditvi dogovora naslovili z ''Viva, Ronaldo!" (Naj živi Ronaldo).

Ole Gunnar Solskjaer je navdušen nad prihodom 36-letnega Portugalca. Foto: Reuters

V Manchestru vlada evforija. Ronaldo je ostal polovici mesta, ki prisega na rdečo barvo, v prekrasnem spominu. Trener Ole Gunnar Solskjaer, ki se trudi, da bi postal prvi strateg Uniteda po Siru Alexu Fergusonu, ki bi popeljal klub na vrh angleškega prvenstva, ne skriva zadovoljstva po prihodu 36-letnega zvezdniškega napadalca.

''Ko skušaš opisovati Cristiana, ti zmanjkuje besed. Ni le izjemen igralec, ampak tudi velik človek,'' občuduje njegovo vrlino, da lahko tako dolgo igra na vrhunski ravni in je še vedno lačen lovorik. Prepričan je, da bo pustil odličen vtis tudi pri Unitedu ter da bodo njegove izkušnje dale veliko pozitivnega mlajšim soigralcem.