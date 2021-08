Uradno: Ronaldo se je po norem preobratu pridružil Manchester Unitedu

Cristiano Ronaldo je po treh letih zapustil Juventus in se vrnil na Old Trafford.

Cristiano Ronaldo je po treh letih zapustil Juventus in se vrnil na Old Trafford. Foto: Reuters

O letošnjem poletnem prestopnem roku se bo še dolgo govorilo! Po Lionelu Messiju, ki je zapustil Barcelono in se odpravil k bogatemu PSG, je svojega delodajalca zamenjal še Cristiano Ronaldo. Portugalski nogometni superzvezdnik, ki je z Messijem zaznamoval nogomet 21. stoletja, je po treh letih zapustil Juventus in se vrnil k Manchester Unitedu. Navijači rdečih vragov so navdušeni, Otok je na nogah!

Poletni prestopni rok se bliža koncu. Najmočnejši klubi na svetu lahko sklepajo kupčije le še do konca avgusta. Tega se je dobro zavedal Manchester United in le nekaj dni pred iztekom prestopnega roka poskrbel za prihod, o katerem se bo še dolgo govorilo. V petek, 27. avgusta, ko so bile še dopoldne naslovnice največjih športnih medijev po Evropi polne namigovanj o tem, da bi lahko Cristiano Ronaldo zapustil Juventus in nadaljeval kariero pri Manchester Cityju, s tem pa tudi strl srce številnim navijačem mestnega tekmeca Manchester Uniteda, se je zgodil ogromen preobrat.

Ne le, da se je špekulacija s Cityjem izkazala za neuresničljiv scenarij, ampak je 36-letni Portugalec storil še korak več. Odločil se je za vrnitev na Old Trafford, v gledališče sanj, kjer je že nastopal med letoma 2003 in 2009 ter med drugim postal tudi evropski prvak. Ronaldo tako zapušča Juventus po treh letih.

Pogodba bi mu potekla po koncu sezone 2021/22, tako pa se je ljubezen med italijanskim velikanom ter CR7 ohladila še pred koncem prestopnega roka, s tem pa se je tudi ponudila možnost, da vskočijo rdeči vragi in enega od najbolj priljubljenih športnikov na svetu privabijo v svoj dom. Portugalec je navdušen, United nosi globoko v srcu, angleško prvenstvo, že tako polno zvezdnikov, pa je bogatejše še za opevanega velemojstra, ki želi dokazati, da še zdaleč ni za staro šaro.

Veselje Cristiana Ronalda in rdečih vragov po osvojenem evropskem naslovu po dramatični tekmi s Chelseajem v Moskvi. Zgodilo se je pred 13 leti. Foto: Reuters

Še v petek dopoldne se je omenjalo, da naj bi se Portugalčev menedžer Jorge Mendes trudil, da bi njegov varovanec nadaljeval kariero na Etihadu, kjer domuje angleški prvak City, mestni tekmec Uniteda, ki ga vodi Josep Guardiola. Popoldne pa je sledil neverjeten preobrat. Sky Sports je poročal, kako je bogati City izpadel iz igre, Mendes pa je že načel pogovore z Manchester Unitedom.

Portugalec je popoldne iz Torina prispel v domovino in tamkajšnji sedmi sili dejal, da bo vprašanje njegove nogometne prihodnosti razrešeno v eni uri. To se je tudi uresničilo, United je okoli 18. ure na uradni spletni strani potrdil Portugalčevo vrnitev: "Manchester United z veseljem potrjuje, da je klub z Juventusom dosegel dogovor o prestopu Cristiana Ronalda, ob upoštevanju osebnih pogojev, vizuma in zdravniškega pregleda." Rdeči vragi bodo zanj odšteli med 25 in 30 milijonov evrov, Portugalec pa bo podpisal dveletno pogodbo.

🛫 Cristiano Ronaldo has arrived at Lisbon airport after leaving Turin earlier.



🔴 He could have a medical for Manchester United in Portugal. pic.twitter.com/DS5pH9imDJ — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021

Navijači Uniteda najprej začudeni in razočarani, nato pa ...

Navijači Manchester Uniteda komaj čakajo, da pozdravijo "starega" ljubljenca na igrišču. Foto: Reuters Navijači rdečih vragov Ronalda hranijo globoko v srcu in se radi spominjajo šestletnega obdobja, v katerem je Portugalec z Unitedom postal tudi evropski prvak. Tega pa najboljšemu strelcu v zgodovini lige prvakov ni uspelo ponoviti z Juventusom, v Evropi se je najdlje prebil med najboljših osem. Razočaranje je bilo veliko, do boljše volje mu niso pomagale niti številne lovorike, ki jih je s staro damo osvojil na Apeninskem polotoku.

Pri Manchester Unitedu je bil navajen osvajati lovorike vseh vrst. Tudi tisto, ki je v nogometnem svetu najbolj cenjena, ligo prvakov. Pri rdečih vragih, tem se je pridružil leta 2003 še kot golobradi mladenič, je na 292 tekmah dosegel 118 zadetkov in si utrdil sloves enega od najboljših, če ne kar najboljšega nogometaša na svetu.

Trener Ole Gunnar Solskjaer ima pri Unitedu številne zvezdnike, zdaj pa se je pridružil sloviti Portugalec, ki bo deležen daleč največjega zanimanja javnosti. Foto: Guliverimage

Zato so bila družbena omrežja še v dopoldanskih urah, ko so Ronalda resno povezovali s Cityjem, polna začudenja in razočaranja navijačev Uniteda, ki niso mogli razumeti, kako bi lahko njihov nekdanji ljubljenec izbral donedavnega ''sovražnika''. Ko se je zgodil preobrat, je sledil val navdušenja. Navijači rdečih vragov so proslavljali novico, polno nostalgije, pa tudi ambicij, kako se s pomočjo izkušene okrepitve končno vključiti v boj za evropsko krono. Tam, kjer ni bilo rdečih vragov že kar nekaj let, vse od odhoda sira Alexa Fergusona.

Že uvod v sezono je pokazal, da ni vse, kot bi moralo biti

Na zadnji tekmi v Vidmu je dosegel zadetek za 3:2 v sodnikovem podaljšku, si od sreče slekel dres (prejel rumeni karton), nato pa je sodnik po pregledu VAR razveljavil gol zaradi nedovoljenega položaja. To je bila tudi njegova zadnja tekma v dresu Juventusa. Foto: Reuters O tem, da med Juventusom in Ronaldom ni vse tako, kot bi moralo biti, je bilo veliko govora že po uvodni tekmi italijanskega prvenstva. Juventus je dvoboj v Vidmu začel brez Portugalca, čeprav ni kazal morebitnih zdravstvenih težav, nato pa proti Udineseju osvojil le točko (2:2).

CR7, ki je odigral zadnje pol ure, je resda v sodnikovem podaljšku premagal vratarja Udineseja, a je bil zadetek zaradi minimalnega nedovoljenega položaja razveljavljen. Čeprav sta trener Massimiliano Allegri in podpredsednik Pavel Nedved pred dnevi prepričevala javnost, da bo Ronaldo ostal zvest Juventusu, se je vseeno zgodil zasuk.

Allegriju sporočil, da nima več namena igrati za Juventus



Trener Juventusa Massimiliano Allegri je novinarjem v petek potrdil, da portugalski zvezdnik ne želi več igrati za torinsko moštvo. "Včeraj mi je Ronaldo povedal, da nima več namena igrati za Juventus, zato ga jutri tudi ne bo v postavi," je dejal Allegri pred tekmo italijanskega prvenstva z Empolijem. Ronaldo naj bi se danes tudi že poslovil od svojih soigralcev. Če bi ostal pri Juventusu, bi v ligi prvakov zaigral v skupini H z evropskim prvakom Chelseajem, Zenitom in Malmöjem. To se ne bo uresničilo, nove izzive bo iskal v dresu Manchester Uniteda. Foto: Guliverimage Trener Juventusaje novinarjem v petek potrdil, da portugalski zvezdnik ne želi več igrati za torinsko moštvo. "Včeraj mi je Ronaldo povedal, da nima več namena igrati za Juventus, zato ga jutri tudi ne bo v postavi," je dejal Allegri pred tekmo italijanskega prvenstva z Empolijem. Ronaldo naj bi se danes tudi že poslovil od svojih soigralcev.

Dodaten razlog za nezadovoljstvo pri Juventusu je prinašal padec v prejšnji sezoni, ko so črno-beli, že tako očrnjeni zaradi dejanj predsednika Andree Agnellija, ki je pustil na cedilu Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in zagovarjal ustanovitev superlige, stežka ujeli četrto mesto v prvenstvu, na koncu pa sezono končali s tolažilno nagrado, italijanskim pokalnim naslovom.

V ligi prvakov bo njegov tekmec tudi Iličić

Josip Iličić se ne bo več srečeval s Cristianom Ronaldom v serie A, ampak le še v ligi prvakov. Foto: Guliverimage Ronaldo je največ lovorik v karieri osvojil z Realom, s katerim so ga to poletje že povezovali, a je Portugalec v čustvenem odprtem pismu za javnost sporočil, kako so to le nepreverjene govorice in da se ne namerava vrniti k belim baletnikom. Držal je besedo.

V Madrid ga ne bo, bo pa v tej sezoni nosil dres Manchester Uniteda, s tem pa ga v ligi prvakov v skupini F čakajo dvoboji z Villarrealom, Young Boys in Atalanto, pri kateri izstopa Josip Iličić. Kranjčan se bo tako v največjem klubskem tekmovanju pomeril tudi proti Ronaldu, s katerim se je v zadnjih sezonah srečeval v serie A, pa tudi v italijanskem pokalu.

Usoda je hotela, da je Ronaldo svojo zadnjo lovoriko z Juventusom osvojil prav v finalu pokala proti Atalanti. Zdaj se bo pognal v boj za nove izzive. Pri Unitedu jih ne bo manjkalo. Rdeči vragi so bili nazadnje angleški prvaki leta 2013, evropski pa ''daljnega'' leta 2008.