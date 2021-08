Prestopna bomba, Mbappe prihaja k Realu!

Madridski Real je pred sklenitvijo odmevnega nogometnega prestopa, ki bi pomagal k dvigu blišča španske la lige. Slednja je po odhodu Lionela Messija, Sergia Ramosa in še nekaterih utrpela boleč osip zvezdnikov. Prihod Kyliana Mbappeja, ki pri 22 letih spada med najboljše nogometaše na svetu in želi zapustiti PSG, bi bele baletnike popeljal v novo ''galaktično'' obdobje in postal dolgoročni prvi obraz kraljevega kluba.

Do konca poletnega prestopnega roka, ki ga je najprej zaznamovala selitev Lionela Messija iz Barcelone v Pariz, v teh dneh pa polni naslovnice tudi namera Cristiana Ronalda po odhodu iz Torina, je le še nekaj dni. Tega se še kako zavedajo pri madridskem Realu. Svoje vrste želijo okrepiti s francoskim zvezdnikom Kylianom Mbappejem, ki se že dalj časa nahaja na seznamu želja kraljevega kluba.

Mbappe noče podaljšati pogodbe s PSG

Konec prejšnjega tedna je pomagal PSG do zmage v Brestu (4:2) z zadetkom. Bo to njegov zadnji zadetek v pariškem dresu? Foto: Reuters Če gre verjeti poročanju Marce, močno vpete v dogajanje pri Realu, se bo prvemu možu kluba Florentinu Perezu uresničila želja. Real je namreč tako blizu sklenitvi sodelovanja z 22-letnim napadalcem, ki bi lahko še dolgo vladal svetovnim zelenicam in predstavljal resnično naložbo za sedanjost kot tudi prihodnost, da v Madridu že razmišljajo o sladkih težavah, kje in kako predstaviti navijačem odmevno okrepitev.

O tem, da naj bi Real in PSG našla skupen jezik, Mbappe naj bi s 13-kratnim evropskim prvakom v kratkem sklenil petletno pogodbo, poročata tudi Cadena COPE in Cadena SER.

💣🎉😲💜 ¡¡El Real Madrid ya prepara un fiestón para la presentación de Mbappé!!



💥 La maquinaria ya está trabajando y se manejan dos opciones de estreno 'galáctico' 🤩



https://t.co/vLjHpOb3W8 Informa @sergiofmarca — MARCA (@marca) August 27, 2021

Mbappe v Parizu po nedavnem prihodu Messija, ki naj bi v nedeljo debitiral v dresu PSG na dvoboju francoskega prvenstva proti Reimsu, ni izkazoval pretirane sreče. Na zob so ga vzeli tudi navijači in mu na za zdaj edini domači tekmi sezone (proti Strasbourgu) namenili žvižge.

PSG je Mbappeja pripeljal v Pariz leta 2018, ko je z Monacom sklenil dogovor za 180 milijonov evrov (145 milijonov evrov so mu že plačali, preostalih 35 pa bi mu jih lahko še to poletje ob prestopu k Realu). Zdaj se mu ponuja priložnost, da mu toliko denarja nakaže španski klub. Francoz je v dresu PSG na 174 tekmah prispeval 133 zadetkov in 63 asistenc, s Parižani pa osvojil 11 lovorik. Foto: Reuters

O tem, da želi Mbappe zapustiti Pariz, je pred dnevi za RMC Sport spregovoril športni direktor PSG Leonardo in obtožil Real nekorektnosti, saj ne bi smel stopiti v stik z igralcem vse do pol leta pred iztekom obstoječe pogodbe. Čeprav se je vodstvo bogatega pariškega kluba trudilo, da bi ga dolgoročno zadržalo na Parku princev, je Mbappe že večkrat zavrnil ponudbo za podaljšanje pogodbe.

Bo 180 milijonov evrov dovolj?

Florentino Perez želi v Madrid pripeljati enega največjih zvezdnikov svetovnega nogometa. Foto: Guliverimage Trenutna pogodba veže Mbappeja s PSG do konca sezone 2021/22, Real pa je prepričan, da Parižani ne bodo zavrnili najnovejšega predloga španskega velikana, ki za hitronogega asa ponuja 170 milijonov evrov, ob dodatkih pa bi lahko plačani znesek za Francoza zrasel kar na 180 milijonov. Pred dnevi naj bi PSG zavrnil prvotno ponudbo Reala, ki je znašala 160 milijonov evrov, zdaj je španski podprvak pripravljen ponuditi še več.

Prvi mož pariškega kluba Nasser Al-Khelaifi je na žrebu skupinskega dela lige prvakov, kjer se je PSG znašel v izjemno zanimivi skupini z Manchester Cityjem, Kamplovim Leipzigom in Clu Bruggejem, pojasnjeval novinarjem, kako naj se okrog Mbappejevega statusa ne bi nič spremenilo. Parižani ga želijo zadržati na Parku princev, a jim to, sodeč po poročanju španske Marce, ne bo uspelo.