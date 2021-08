Drama v Parizu, Mbappejevi že kupili hišo v Španiji

Ne le Lionel Messi, letošnje dogajanje v poletnem prestopnem roku bi lahko zaznamoval tudi prestop Kyliana Mbappeja. Odkar se je Argentinec iz Barcelone preselil v Pariz, kjer naj bi v dresu PSG debitiral 29. avgusta proti Reimsu, je vse več govoric in namigovanj, da bi lahko zvezdniško zasedbo bogatega francoskega kluba zapustil Mbappe. Mladi francoski as se že dalj časa nahaja na seznamu želja Reala, Španci pa že poročajo, kako je družina Mbappe izbrala hišo na obrobju Madrida.

Ko je PSG pred zadnjim srečanjem, ko je v 2. krogu francoskega prvenstva doma premagal Strasbourg s 4:2, predstavil kopico zvenečih poletnih okrepitev, so bili navijači pariškega kluba v sedmih nebesih.

Predstavljali so si, kako bo v nadaljevanju sezone zaživel atomski trojček v napadu, ki ga bodo sestavljali Argentinec Lionel Messi, za mnoge najboljši nogometaš 21. stoletja, njegov nekdanji soigralec pri Barceloni Neymar, ki se še vedno lahko pohvali z rekordom najdražjega prestopa vseh časov, in francoski as Kylian Mbappe, ki je star šele 22 let, a je v nogometu osvojil že skoraj vse, kar se je osvojiti dalo, hkrati pa se ga s svojo hitrostjo, spretnostjo in vrlinami na tekmah, na katerih izstopa, drži sloves domala neustavljivega napadalca. Kaj bi šele bilo, če bi v njegovih predstavah bilo prisotno manj nihanja.

Mbappe sestankoval z vodstvom

Lionel Messi naj bi 29. avgusta debitiral v dresu PSG. Foto: Reuters Na letošnjem evropskem prvenstvu se ni kaj prida izkazal, na dvoboju osmine finala je bil po nenavadnem porazu s Švico zaradi zapravljene 11-metrovke označen kot eden največjih krivcev. To je bil eden večjih udarcev v njegovi kratki, a zelo bogati karieri, v kateri je za zdaj navduševal v dresih Monaca in PSG, s katerim mu še ni uspelo osvojiti naslova evropskega prvaka. Prvi mož PSG Nasser Al-Khelaïfi je prepričan, da bi lahko Parižanom uspelo v tej sezoni. S pomočjo Messija in še nekaterih velikanov evropskega nogometa, ki so prispeli na Park princev, napoveduje lov na evropski naslov.

Vseeno pa v Parizu ni vse idilično. V zadnjih dneh ne manjka govoric o tem, da je Mbappe nezadovoljen s statusom v klubu, saj bo po prihodu 34-letnega Messija, rojaka trenerja Mauricia Pochettina, marsikaj podrejeno dolgoletnemu kapetanu Barcelone. Po poročanju italijanskega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport želi Mbappe biti osrednji mož pariškega kluba, kar pa bo v druščini Messija in Neymarja zelo težko izvedljivo. Sploh po žvižgih, ki jih je bil navkljub zadetku na zadnji tekmi deležen s strani navijačev na Parku princev proti Strasbourgu.

Trenutek, ko je Kylian Mbappe v osmini finala Eura 2020 zapravil strel z bele točke proti Švici, Francija pa presenetljivo izpadla iz boja za evropsko krono. Foto: Reuters

V ponedeljek je Mbappe opravil sestanek z vodstvom kluba, po navedbah priznanega italijanskega časnika pa naj bi izrazil željo po spremembi okolja. Želi obleči dres belih baletnikov in se v Madridu pridružiti izkušenemu rojaku Karimu Benzemaju, vodstvo kluba, podprtega s katarskim kapitalom, naj bi pri tem opomnil, kako so bili dogovorjeni o tem, da mu ne bodo povzročali težav v primeru morebitnega prestopa.

Mbappeju poteče pogodba poleti 2022

Real ga spremlja že precej časa. Bi se mu lahko uresničila želja že letos? S prihodom Mbappeja bi se vrnil blišč tudi v špansko prvenstvo, ki je po odhodih Messija, pa tudi Sergia Ramosa, Raphaela Varaneja in še koga, doživelo velik udarec. Da namera po selitvi v Madrid ni zvita iz trte, poroča španski radio Marca. Objavil je, da je Mbappejeva družina že kupila hišo na obrobju Madrida.

Vodstvo PSG, sodeč po prvih odzivih v javnosti, o možnosti odhoda Mbappeja noče niti slišati. Načrt, kako bi končno osvojili ligo prvakov, vključuje tudi pomoč 22-letnega francoskega zvezdnika, ki mu sicer prihodnje poletje poteče pogodba s Parižani. Če ne bo vmes podaljšal sodelovanja s klubom, bi lahko prihodnje poletje zapustil francosko prestolnico brez odškodnine, kar bi zelo razveselile snubce.

Poleg Reala, ki bo v prihodnjih dneh zaslužil vsaj 30 milijonov evrov, saj naj bi Arsenal dokončno kupil nekdanjega čudežnega dečka svetovnega nogometa Martina Odegaarda, naj bi se za "brezplačnega" Mbappeja zelo zanimal tudi Liverpool. Vseeno pa možnost, da bi francoski napadalec zapustil Pariz že to poletje, še ni izključena. Zato velja do konca prestopnega roka, ta se bo končal konec avgusta, še viharno dogajanje, pogledi pa bodo uperjeni tako v Mbappeja kot tudi vodstvo PSG.