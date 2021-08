Cristiano Ronaldo prekinil molk in jim sporočil, naj bodo tiho

Po odmevni selitvi Lionela Messija se nogometni svet sprašuje o tem, ali se bo za podoben korak v poletnem prestopnem roku odločil tudi njegov dolgoletni rival Cristiano Ronaldo. Začela se je njegova zadnja sezona pod pogodbo z Juventusom, v medijih pa je bilo zaznati nemalo govoric o tem, da bi lahko pospravil kovčke in se odpravil v Madrid, Pariz, Manchester, morda celo čez veliko lužo v ZDA. Pa je temu resnično tako?

''Vsak, ki me pozna, dobro ve, kako sem vedno osredotočen na moje delo. Manj govoriti in več narediti na igrišču, to je moje vodilo že od začetka kariere. Vseeno pa moram zaradi stvari, ki so bile v zadnjem obdobju izrečene in zapisane, nekaj pojasniti,'' je začel svoj daljši zapis na socialnem omrežju Instagramu, s katerim je želel zapreti usta vsem tistim, ki sejejo nemir v medijih s podajanjem (nepreverjenih) govoric in domnevnim scenarijem razpleta poletnega prestopnega roka. To je ponazoril s fotografijo, na kateri vsem, ki ga selijo v druge klube, sporoča, naj utihnejo. Ne moti ga le nespoštovanje njega kot človeka in igralca, ampak tudi nespoštovanje vseh klubov in njihovih delavcev, ki se omenjajo v primeru morebitnih poletnih selitev enega najbolj priljubljenih nogometašev vseh časov.

Čeprav je Ronaldo po manj uspešni izkušnji na letošnjem evropskem prvenstvu, na katerem ni ubranil naslova, že zaigral za Juventus, s katerim bo konec tedna vstopil v novo sezono italijanskega prvenstva, ga mediji še naprej vztrajno selijo v druge klube. Odpirajo debate in možnosti, da bi se lahko morda po enem izmed še pred nekaj leti neverjetnem scenariju pridružil Lionelu Messiju v napadu PSG, obenem pa naj bi bil za njegove usluge še vedno ogret madridski Real, v katerem je prebil največ let in si ob številnih uspehih in lovorikah prislužil naziv klubske ikone.

Ve, da ga bodo resnični navijači Reala ohranili v srcu

V dresu Reala se je podpisal pod številne mejnike. Foto: Getty Images ''Moja zgodba pri Realu je že spisana. Posneta je v besedah in številkah, lovorikah in naslovih, rekordih in udarnih novicah. Vse lahko najdete v muzeju na stadionu Santiago Bernabeu, pa tudi v mislih vsakega navijača kluba. Ob vsem, kar sem dosegel pri Realu, se spominjam devetih letih, v katerem nisem skrival naklonjenosti in spoštovanja do kraljevega kluba. Ohranil sem ju do danes in ju vedno cenil. Vem, da me bodo resnični navijači Reala vedno ohranili v srcu, jaz pa jih bom nosil v svojem,'' se je dotaknil govoric o tem, da bi se lahko iz Italije vrnil v Španijo in sodeloval pod vodstvom Carla Ancelottija, s katerim je pri Realu že osvajal evropske lovorike.

Ronaldo je v svojem zapisu potarnal, da so ga poleg Reala povezovali še z mnogimi drugimi klubi iz različnih držav. ''Nobenega ne skrbi, da bi se potrudil najti resnično informacijo. Zato prekinjam molk. Nočem dopustiti ljudem, da se tako igrajo v javnosti z mojim imenom. Ostajam osredotočen na mojo kariero in moje delo, predan in pripravljen na izzive, s katerimi se bom soočil. Vse ostalo, kar slišite, so le govorice,'' je še pojasnil 36-letni Portugalec, ki ga pogodba z Juventusom veže do konca sezone 2021/22.

Z Juventusom mu je v prejšnji sezoni spodleteli v italijanskem prvenstvu, kjer je stežka osvojil četrto mesto. Foto: Reuters

Sodeč po zapisanem bi bilo veliko presenečenje, če bi se Ronaldo resnično preselil v omenjene klube. Kariero bi lahko nadaljeval pri Juventusu, s katerim še vedno ni osvojil tistega, zaradi česa je prišel v Torino. Evropske krone.