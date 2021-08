Alarmantno priznanje predsednika o astronomskem dolgu Barcelone

Ko je Barcelono lani zapustil prvi mož Josep Maria Bartomeu, se je katalonski klub že kopal v morju dolgov. Znašali naj bi okrog milijarde evrov, ko pa je danes javnosti spregovoril njegov naslednik Joan Laporta, se je izkazalo, da je Barcelona zadolžena kar 1,35 milijarde evrov. Katalonski velikan, ki je prvič po dolgem času v novo sezono krenil brez največjega zvezdnika Lionela Messija, se tako sooča s finančno krizo ogromnih razsežnosti.

Za plače na leto kar 617 milijonov evrov!

Camp Nou je bil pred začetkom sezone deležen nekaj nujnih popravkov. Foto: Reuters Težave so tako velike, da je moralo vodstvo kluba pred začetkom sezone zaprositi za premostitveno posojino v višini 80 milijonov evrov. Odobrila ga je investicijska banka Goldman Sachs. "Če ga ne bi, ne bi mogli izplačati mesečnih prejemkov igralcem in klubskim delavcem," je na današnji novinarski konferenci spregovoril predsednik Barcelone in se nato posvetil rdečim številkam, ob katerih navijači niso mogli ostati ravnodušni.

"Barcelona ima negativno neto vrednost v višini 451 milijonov evrov, to je zelo zaskrbljujoče. Za plače zapravimo 103 odstotke celotnega prihodka kluba. To je 25 do 30 odstotkov več kot pri naših tekmecih. Na leto moramo za plače odšteti 617 milijonov evrov," je podal primerjavo z madridskim Realom, ki na leto za plače igralcev in zaposlenih zapravi 342 milijonov evrov. Ko je letos zasedel prazen predsedniški položaj, je najprej s pomočjo kredita (z obrestmi od 1,1 odstotka) zagotovil 550 milijonov evrov za lažje delovanje kluba. Tudi to ni zaleglo.

Navijači Barcelone so težko sprejeli odhod ikone kluba Lionela Messija. Foto: Reuters

"Dolg Barcelone znaša 1,35 milijarde evrov. Ekonomsko stanje ne obeta nič dobrega, finančno stanje pa je dramatično," je dal vedeti, s kakšnimi težavami se ukvarja kot prvi mož enega najbolj priljubljenih nogometnih klubov na svetu. Igralcem dolguje 389 milijonov evrov, največji delež ogromnega klubskega dolga pa znašajo terjatve do bank.

Katastrofalna športna politika pod vodstvom Bartomeuja

Josep Maria Bartomeu je prepustil Barcelono naslednikom v krepkem minusu, Lionel Messi pa je nedavno zapustil ljubljeni klub in se preselil v Pariz. Foto: Getty Images Prejšnjemu vodstvu, ki ga je poosebljal Bartomeu, je namenil ostro kritiko. "Samo lažejo, nič drugega," jim očita, da so 222 milijonov evrov, ki jih je Barcelona prejela od PSG za prestop Neymarja (2017), to je še danes svetovni rekord, potrošili neustrezno in prehitro. "Športna politika kluba je bila pod prejšnjim vodstvom katastrofalna," ni skrival nezadovoljstva z delom predhodnikov, zlasti s tem, da so s starejšimi nogometaši sklepali dolgoročne, z obetavnimi in mlajšimi pa krajše pogodbe.

Vseeno pa je dal vedeti, da vidi luč na koncu predora. Čeprav se Barcelona ubada z ogromnimi dolgovi, je prepričan, da bi lahko v nekaj letih splavala iz krize in se znebila rdečih številk. "Prepričan sem, da smo sprejeli odločitve, ki so bile nujne. Kar se tiče Lea Messija, je bila to žalostna, a nujna odločitev. Igralci so motivirani. Dali so mi vedeti, da se bodo za klub borili do zadnje kapljice krvi," ga je v boljšo voljo spravila predstava proti Real Sociedadu, ko je Barcelona v uvodnem krogu španskega prvenstva zmagala s 4:2.

Na tej tekmi je lahko zasedbo Blaugrane spremljalo 20 tisoč gledalcev. Tribune pa bi bile lahko podobno kot v prejšnji sezoni, ko so veljale omejitve zaradi covid-19, povsem prazne. "Na dotrajanih tribunah smo morali poskrbeti za nekaj popravil. Če jih ne bi, bi bila življenja gledalcev ogrožena. Plačali smo 1,8 milijona evrov," je pojasnil Laporta in pozval vse, tako igralce kot navijače, da so v teh zahtevnih trenutkih enotni.

Barcelona je v uvodnem krogu španskega prvenstva s 4:2 premagala Real Sociedad. Pred tem je brez Lionela Messija navdušila na tekmi za pokal Joan Gamper in s 3:0 ugnala Juventus. Foto: Guliverimage

"Nedeljska tekma je pokazala, da so navijači Barcelone lačni nogometa. Želijo spremljati ekipo, ki se bori do zadnjega atoma moči in zmaguje. Če bomo enotni, sem prepričan, da se bomo kmalu izvlekli iz težav. Zdaj bomo stisnili pasove, v nekaj letih bo klub v boljšem stanju," ostaja Laporta po novinarski konferenci, po kateri je postalo jasno, s kakšnimi finančnimi ovirami ima opravka zadolženi klub, vseeno optimist. Tudi zaradi mladinske akademije La Masia, od katere pričakuje, da bo Barceloni v bližnji prihodnosti zagotovila še nič koliko vrhunskih nogometašev.