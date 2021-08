Navijači PSG v sedmih nebesih, Messi: Veselim se novega izziva

Prenos novinarske konference Lionela Messija:

"Leo, dobrodošel v družini PSG" "Z velikim veseljem in ponosom vam predstavljam Lionela Messija. To je zgodovinski trenutek za naš klub. Vsi vedo, kakšen nogometaš je, je čarovnik in izjemna pridobitev za PSG. Ampak to je šele začetek, za zdaj nismo osvojili še nič. Verjamem pa, da nam bo ta ekipa prinesla mnogo lovorik. Torej, Leo, uradno te pozdravljam kot novega člana družine PSG," je na današnji uradni novinarski konferenci povedal zadovoljni predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi. Foto: Guliverimage "Komaj čakam, da začnem s treningi, veselim se novega poglavja v svoji karieri. Še vedno sem enako motiviran in ljubim nogomet tako kot prvi dan moje profesionalne poti," pa je povedal Lionel Messi. "Težko mi je bilo zapustiti Barcelono, to je bilo težko obdobje, čustveno, ob tem pa sem hvaležen PSG, da mi je ponudil priložnost. Počasi se privajam na nove razmere, na nov klub, a se veselim izziva," je še dodal. Fotogalerija dogajanja v Parizu, foto Reuters: 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8 Bo PSG zdaj z izjemnim Argentincem le sposoben osvojiti ligo prvakov, ki je pariškemu klubu zadnja leta izmika? "Ta ekipa je zdaj domala popolna, ne drznem pa si trditi, da smo favoriti v ligi prvakov. Tam smo že bili blizu uspehu, a so nam zmagoslavje preprečile malenkosti. Se pa ne skrivamo, ne zanikam, da si močno želimo to lovoriko. Za zdaj smo osredotočeni na francosko prvenstvo in obračun s Strasbourgom 14. avgusta," je povedal Al-Khelaifi. "Upam, da Leo ne bo zahteval še več denarja" In kako si Parižani sploh lahko privoščijo takšno ekipo? "Vselej spoštujemo zakonske omejitve in pravila finančnega 'fair playja', Lea ne bi pripeljali, če zanj ne bi imeli denarja. V klubu ničesar ne naredimo brez posveta z našimi ekonomisti, finančnimi strokovnjaki, pravnimi strokovnjaki. Imeli smo dovolj prostora za Lea, nikoli mu ne bi obljubljali nečesa, česar ne bi mogli tudi izpolniti," je odgovoril predsednik kluba in v smehu dodal: "Upam, da Leo ne bo zahteval še več denarja." Navijači PSG so po sklenitvi sodelovanja z Messijem v sedmih nebesih. Foto: Reuters Je pa Messi pridobitev za klub tudi v finančnem smislu, pravi Al-Khelaifi: "Sami vidite, kakšno evforijo je sprožil njegov prihod, to se vidi tudi na družbenih omrežjih, pa v zanimanju za televizijske prenose in tako naprej. Njegov učinek na tem področju je prav neverjeten." Kako pa bo Messi, ki je z Barcelono štirikrat osvojil ligo prvakov, s svojimi izkušnjami poskrbel za to, da se naslova prvaka v tem elitnem tekmovanju razveselijo tudi nogometni navdušenci v francoski prestolnici? "Osvojiti ligo prvakov je vse prej kot lahko," pravi Messi. "Potrebovali bomo nekaj potrpljenja. Imamo priložnost osvojiti vse, a bo treba to pokazati tudi na igrišču. Sam se bom vsekakor po najboljših močeh trudil za zmage, kot sem se v Barceloni," še pravi.

Pred Parkom princev se je zbrala množica navijačev, ki je dogajanje na novinarski konferenci ob predstavitvi zvenečega novinca spremljala prek televizijskega prenosa.

Foto: Guliverimage

"Češnja na torti" letošnjega poletnega prestopnega roka

Noro! Nogometni svet je priča ekipi, ki je prepolna znanih imen, in ki bi, sodeč po tistem, kar ponuja (vsaj na papirju), morala v vsa tekmovanja vstopiti kot prvi favorit za osvojitev lovorike. To velja tudi za ligo prvakov, ogromno željo katarskih lastnikov PSG, ki pariškemu klubu omogočajo brezskrbno poslovanje in visoke izdatke. Del tega je zdaj tudi Lionel Messi, "češnja na torti" letošnjega poletnega prestopnega roka, ki bo že tako močno in zvezdniško zaznamovano zasedbo PSG popeljal še na višjo raven.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.



PSGxMESSI ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Zdaj lahko Parižani računajo na enajsterico, ki že vzbuja strahospoštovanje, pred trenerjem Mauriciem Pochettinom pa je izjemno zahtevna naloga, kako ekipo, prepolno izjemnih posameznikov, združiti v uigrano celoto, ki bo uresničevala klubske cilje. Udarno enajsterico bi lahko sestavljali Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kurzawa, Hakimi, Verratti, Wijnaldum, Neymar, Di Maria, Messi in Mbappe!

Lionel Messi je v francoski prestolnici deležen ovacij. Foto: Reuters

PSG bo računal na atomski napad, 34-letni Argentinec, ki je v dresu Barcelone in argentinske izbrane vrste kot za stavo popravljal strelske rekorde, pa bi lahko prvič debitiral v novem modro-rdečem dresu že konec tedna, ko se bodo Parižani v domačem prvenstvu pomerili s Strasbourgom. O tem bo odločal trener Pochettino, Messijev rojak, presrečen, da bo lahko v ekipi vodil tudi igralca, ki je s Portugalcem Cristianom Ronaldom zaznamoval svetovni nogomet 21. stoletja.

Kdaj bo debitiral na Parku princev?

Nekdanji kapetan Barcelone (zanimivo je, da se je PSG to poletje prav tako s statusom prostega igralca pridružil tudi dolgoletni kapetan Reala Sergio Ramos), bo na Parku princev nosil dres s številko 30.

Zakaj je izbral številko 30? Nosil jo je že kot golobradi mladenič na krstnem nastopu pri Barceloni, jo nato leta 2016 zamenjal s številko 19, ko pa je Barcelono zapustil sloviti Ronaldinho, je Messiju pripadla ''desetica''. To se je zgodilo leta 2008. Pri Barceloni jo je nosil 13 let, zdaj pa bo začel kariero pri PSG z dresom številka 30. Prepustil mu jo je rezervni vratar Alexandre Letellier.

Navijači PSG so v torek hitro prihrumeli pred hotel, v katerem se je po prihodu v Parizu nastanil Messi. Foto: Reuters

Dres z desetico, na katero je bil Messi navajen pri Barceloni, ostaja v lasti Brazilca Neymarja, ki bo tako po nekaj letih znova združil moči z južnoameriškim sosedom, enim najboljših igralcev v zgodovini nogometa. Leta 2017 je za rekordnih 222 milijonov evrov prestopil iz Barcelone v PSG, štiri leta pozneje pa se mu je pridružil še argentinski velezvezdnik. Kot prosti igralec.

''Komaj čakam, da se začne novo poglavje v moji karieri. Moja pričakovanja in ambicije se odlično vklapljajo v klubski projekt. Želim narediti nekaj lepega za ta klub in navijače. Komaj čakam, da zaigram na Parku princev,'' je v prvi izjavi za klub povedal Messi, ki je v torek že veselo poziral v novem dresu na znamenitem pariškem stadionu.

🎙️💬 Nasser Al-Khelaïfi, Président du @PSG_inside



"Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille."



❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/KLsoXC7pAk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

"Presrečen sem, da je Messi izbral PSG," je ob tem dodal predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, ki mu je pomagala omilitev Evropske nogometne zveze (Uefa). Ta bo zaradi pandemije novega koronavirusa finančni fair play za leti 2020 in 2021 obravnavala skupaj (in ne ločeno). Klubi naj bi tako lahko prijavili večje izgube, če bi dokazali, da so te posledica pandemije, PSG pa je nadaljeval politiko kupovanja dragih okrepitev. Samo za Maročana Achrafa Hakimija (Inter) je odštel 60 milijonov evrov.

S Parižani želi osvojiti ligo prvakov

Z Barcelono je nazadnje osvojil ligo prvakov leta 2015. Foto: Reuters Messi je s Parižani sklenil dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, na leto pa bo bogatejši (neto znesek) za 35 milijonov evrov. Usoda je hotela, da je Argentinec zadnjo evropsko tekmo v dresu Barcelone odigral prav na Parku princev, kjer je s Katalonci v osmini finala lige prvakov priznal premoč PSG. Ko se je preselil v Pariz, je sprožil navdušenje med navijači francoskega podprvaka, ki ga v tej sezoni zanima le en cilj – osvojitev evropskega naslova.

Z Barcelono ga je po letu 2015 zaman naskakoval, v zadnjih sezonah pa doživljal huda ponižanja. Najbolj ga je zabolel poraz z 2:8 proti Bayernu (2020), brez resnejših možnosti za napredovanje pa je bila Barcelona tudi v zadnji sezoni, ko je izpadla še pred četrtfinalom. Ravno po zaslugi PSG, ki z Messijem meri tja, kjer še ni bil. Na vrh Evrope.