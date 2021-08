Messija v Parizu pričakala navdušena množica, v Barceloni medtem …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pariz je zajema messimanija, že ob prihodu nogometnega genija se je na letališču Bourget zbralo nekaj tisoč navdušenih navijačev pariškega kluba PSG, za katerega bo Lionel Messi v kratkem podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto. Še prej mora 34-letni Argentinec opraviti zdravniški pregled, jutri okoli 11. ure pa se bo javnosti javil še na novinarski konferenci.

Il est là ! Lionel Messi est arrivé à Paris devant les supporters ! pic.twitter.com/RDfQnyVotI — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

La réaction des supporters au Bourget à l'apparition de Lionel Messi ! 👀 pic.twitter.com/Ms9aSeGRw2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

Navijači Barcelone, kjer je Messi preživel zadnjih 21 let, se še niso pobrali po šoku, ki so ga doživeli ob novici, da njihov največji zvezdnik zapušča slavni klub, danes pa so s pročelja stadiona Camp Nou že odstranili velike plakate z njegovo podobo.

