Norišnica v Parizu, navijači PSG čakajo Messija

"Pričakovali so ga v nedeljo zvečer nekaj ur po odhodu iz Barcelone, a Lionel Messi ni prišel," so zapisali. Messija zdaj v Parizu pričakujejo danes, ko naj bi podpisal pogodbo s francoskim PSG.

Gneča na pariškem letališču, kjer so navijači PSG v nedeljo (zaman) čakali prihod Messija:

Fans in Paris are already waiting for Lionel Messi's imminent arrival 😮



(via @le_Parisien_PSG)pic.twitter.com/rLGbvOdrBN — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2021

Štiriintridesetletni Argentinec Lionel Messi je na svoji čustveni novinarski konferenci v nedeljo označil PSG kot eno od možnosti. Kot je dejal, je moral Barcelono proti svoji volji po 21 letih zapustiti, ker sicer klub, ki je zadolžen za približno 490 milijonov evrov, ne bi mogel spoštovati pravil finančnega fair playa španske lige.

Francoski novinarji ostajajo na preži na letališču Le Bourget:

🚨 Les médias s'accumulent au Bourget pour l'arrivée de Messi ! Vous aurez les vidéos de l'atterrissage en exclu sur @MediaParisien pic.twitter.com/rirXYPq7qu — Media Parisien (@MediaParisien) August 9, 2021

Francoski mediji poročajo o tem, kako je trener PSG Mauricio Pochettino v petek poklical Messija in mu predstavil projekt, v katerem naj bi dolgoletnemu zvezdniku Barcelone, ki bi na Parku princev sestavljal napadalni trojček z Neymarjem in Kylianom Mbappejem, namenil vodilno vlogo.

"Podpis je neizbežen", je na svoji domači strani zapisal televizijski program RMC Sport, ki že razmišlja, kdaj bi lahko šestkratni najboljši nogometaš na svetu debitiral v dresu PSG. Vse kaže, da se bo to zgodilo šele septembra, razglablja RMC Sport, potem ko je Messi po zmagi na južnoameriškem prvenstvu z Argentino zadnje tedne z družino dopustoval v Miamiju in na Ibizi in ni v pogonu. Morda bi lahko debitiral konec avgusta, ko se bo PSG v domačem prvenstvu pomeril z Reimsom.

Navijači Barcelone so se z žalostjo poslovili od dolgoletnega zvezdnika in strelskega kralja kluba. Foto: Reuters

Za gledalce francoskega prvenstva ligue1 bo to kmalu postala resničnost, je zapisal športni dnevnik L'Equipe. Francoska prestolnica, ki bo leta 2024 gostila poletne olimpijske igre, bi tako pridobila na nogometni veljavi, saj bi veljal PSG s tako zvezdniško zasedbo za prvega favorita za osvojitev evropskega naslova.

La une du journal L'Equipe de ce lundi 9 août https://t.co/4LH7iJS1eW pic.twitter.com/u6ZBVqk5cC — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2021

L'Equipe se sprašuje tudi o Messijevi formi, če je zdaj star 34 let in je v več kot 17 profesionalnih sezonah za Barcelono odigral več kot 900 tekem. "Še ni končano," je bila zadnja sodba L'Equipa, ki je Argentincu namenil tudi stran z njegovimi uspehi ter Messija označil kot "legendo stoletja". Pričakuje se, da bo Argentinec v bližnji prihodnosti kot nov nogometaš PSG predstavljen pred Eifflovim stolpom, kjer je leta 2017 že veselo z dresom bogatega francoskega kluba poziral njegov nekdanji soigralec Neymar.