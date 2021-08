Barcelona brez Messija nadigrala Juventus z Ronaldom

Kdo je igral? Barcelona : Juventus 3:0 (1:0)

Depay 3., Braithwaite 57., Puig 90.+2 Barcelona: Neto, Dest (od 62. Royal), Piqué, Araujo (od 62. Umtiti), Alba (od 70. Balde), Busquets, Demir (od 62. Nico), Sergi Roberto (od 70. Riqui Puig), Griezmann (od 85. Collado), Memphis, Braithwaite (od 78. Rey Manaj) Juventus: Sczesny (od 46. Perin), De Sciglio (od 79. De Winter), De Ligt (od 61. Chiellini), Rugani (od 61. Bonucci), Alex Sandro (od 46. Pellegrini), Bentancur (od 46. Danilo), Ramsey (od 46. McKennie), Bernardeschi (od 61. Ranocchia), Cuadrado (od 46. Chiesa), Ronaldo (pod 46. Kuluševski), Morata (od 61. Marques)

Barcelona je obrnila novo poglavje v zgodovini. Prvič, odkar je dokončno jasno, da jo zapušča Lionel Messi, se je predstavila na zelenici in pustila (zelo) dober vtis. Na tekmi za pokal Joan Gamper, tradicionalnem uvodu v sezono, na katerem je trener Ronald Koeman predstavil svoje izbrance, je s kar 3:0 premagala Juventus.

Dvoboj atraktivnih tekmecev, dveh evropskih velikanov, ki še vztrajata v boju za "oživitev" projekta superlige, je potekal na stadionu Johan Cruyff. Foto: Reuters

Na stadionu Johan Cruyff se je stiskalo 2.600 srečnežev, ki so si zagotovili vstopnice in spremljali uvodno preizkušnjo Barcelone v sezoni, zaznamovani z odhodom Messija. S tribun se je večkrat zaslišalo skandiranje "Messi, Messi", najbolj takrat, ko je imel žogo v svojih nogah prvi as Juventusa Cristiano Ronaldo, dolgoletni tekmec kapetana argentinske izbrane vrste. Skupaj sta osvojila kar 11 naslovov najboljšega nogometaša na svetu. Na majhnem stadionu v Sant Joan Despiju je bilo najbolj bučno v 10. minuti. ''Messi, Messi,'' je glasno odmevalo ravno v minuti, ki označuje številko dresa argentinskega zvezdnika, najboljšega strelca v zgodovini katalonskega kluba, ki po novem išče novega delodajalca, največje možnosti pa javnost pripisuje PSG.

Depay za 1:0, Ruig za 3:0

Barcelona je na čustven nedeljski večer, ko je bil nogometni svet še pod vtisom poslovilne novinarske konference Messija, odpravila Juventus. Končni rezultat je znašal kar 3:0. Med strelce se je najprej vpisal nizozemski novinec Memphis Depay, ki je od prve minute sestavljal napad Barcelone z Dancem Martinom Braithwaitom in Francozom Antoinom Griezmannom.

Cristiano Ronaldo in njegovi zvezdniški soigralci, med katerimi ne manjka reprezentantov Italije, so doživeli prepričljiv poraz. Foto: Reuters

Argentinec Sergio Agüero, ki je prispel v Barcelono iz Manchestra, je želel združiti moči z velikim prijateljem Messijem, a se mu namera ni posrečila, je manjkal zaradi poškodbe mišice. Dobil jo je na treningu. Pri Barceloni sta manjkala tudi Pedri in Eric Garcia, ki sta s špansko olimpijsko zasedbo na Japonskem osvojila srebrno medaljo.

Vrhunci dvoboja med Barcelono in Juventusom:

Pri Kataloncih je od prve minute zaigral 18-letni čudežni deček avstrijskega nogometa. Yusuf Demir, Avstrijec turških korenin, Barceloni posojen iz dunajskega Rapida, je prispeval asistenco za prvi gol Depayja. Katalonci so zadržali vodstvo z 1:0 do konca prvega polčasa. Velike zasluge pripadajo vratarju Netu, ki je paral živce zvezdnikom Juventusa. Tako Ronaldu kot tudi njegovim soigralcem, med katerimi ni manjkalo aktualnih evropskih prvakov, ki so to poletje na Wembleyju proslavljali velik uspeh italijanske reprezentance. Ronaldo je pri gostih odigral prvi polčas, Juventus pa je prvič vodil Massimiliano Allegri, ki želi staro damo vrniti na italijanski prestol.

Massimiliano Allegri želi vrniti Juventus na italijanski prestol, ki ga je v prejšnji sezoni s pomočjo Samirja Handanovića zasedel milanski Inter. Foto: Reuters

V 57. minuti je Braithwaite po asistenci Depayja podvojil prednost Barcelone, končni rezultat 3:0 pa je v sodnikovem podaljšku postavil Riqui Puig. ''Vsi vemo, kaj se je zgodilo pred tekmo in koga smo izgubili. Ni nam lahko,'' je po tekmi priznal vratar Neto.

Barcelona bo v novo sezono španskega prvenstva vstopila 15. avgusta, ko bo doma pričakala Real Sociedad. Stara dama bo serie A začela teden dni pozneje, v uvodnem krogu bo gostovala blizu Slovenije, v Vidmu pri Udineseju.