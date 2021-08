Žalosten dan v Barceloni. Objokani Messi spregovoril o prihodnosti.

Na poslovilni novinarski konferenci, ki je navijači Barcelone najraje ne bi spremljali, saj je pomahal v slovo njihov dolgoletni idol in simbol moči katalonskega velikana Lionel Messi, je bilo zelo čustveno. Argentinec je stežka sprejel odločitev vodstva kluba, ki z njim zaradi finančnih in strukturnih ovir pri upoštevanju kriterijev španske la lige ni moglo podaljšati sodelovanja. Messi je bil odločen z Barcelono skleniti novo petletno sodelovanje, a iz te moke ni bilo kruha.

Tako je bilo v nedeljo pred vhodom na stadion:

Eden najbolj priljubljenih, a tudi zadolženih klubov na svetu je v četrtek poslal šokantno sporočilo in dal vedeti, kako se Messi po 21 letih poslavlja od ljubljene ekipe. Z Barcelono je osvojil kar 35 lovorik in premikal mejnike sodobnega nogometa.

Raje bi se poslovil pred polnimi tribunami

Za njegovo poslovilno konferenco je vladalo ogromno zanimanje, pred vhodom na stadionu so mu pomahali v slovo številni navijači. Messi ni mogel zadrževati čustev. Zjokal se je že ob prihodu na oder, še pred uvodnim govorom, v katerem je Barcelono označil za svoj dom in se zahvalil vsem, ki so mu pomagali v karieri, da se je v prestolnici Katalonije počutil tako lepo.

Aplavz, ob katerem Lionel Messi ni mogel zadrževati solza:

''Od prvega do zadnjega dne sem užival. Vedno sem dal vse za ta klub, za ta dres. Hvala vsem za neizmerno ljubezen, ki sem jo čutil. Bili so dobri in slabi trenutki, prav vedno pa sem čutil vašo podporo. Veliko raje bi se poslovil kako drugače. Raje bi se poslovil na igrišču, pred polnimi tribunami, da bi zaslišal še zadnji aplavz. V času pandemije sem še kako pogrešal navijače, da bi skupaj z njimi proslavljal zadetke. Navijačev nisem videl že leto dni in pol,'' je dal vedeti, kako se je želel posloviti, če je do tega že moralo priti, pred polnim stadionom. Pred sto tisoč navijači na Camp Nouu, kjer je pustil ogromen pečat in si prislužil naziv največje klubske legende. ''Vedno bom oboževal ta klub,'' je v uvodnem govoru poudaril Messi, nato so sledile stoječe ovacije zbranih na novinarski konferenci, po kateri so sledila vprašanja.

PSG? Rad bi še osvojil ligo prvakov.

Poslovilna novinarska konferenca Lionela Messija, na kateri je bila tudi njegova družina, je bila zelo čustvena. Foto: Reuters Na tisto vprašanje, ki v tem trenutku zelo zanima nogometno javnost – kje bo Messi nadaljeval kariero –, Argentinec ni podal konkretnega odgovora. ''Zame se zanima več klubov. Z nobenim nisem sklenil dogovora, potekajo še pregovori. PSG je ena od možnosti,'' je dejal 34-letni napadalec in priznal, kako je po četrtku, ko je Barcelona sporočila, da ne bo sklenil pogodbe s Katalonci, prejel veliko klicev. Med njimi so bili tudi klubi, ki bi želeli pozdraviti Messija v svojih vrstah in se čutijo sposobne zadostiti finančnim okvirjem sodelovanja z Argentincem.

''Želel bi še kdaj osvojiti ligo prvakov. V zadnjih letih nisem bil uspešen, čeprav sem vedno dal vse od sebe. Vseeno sem lahko zadovoljen s tem, kar sem osvojil z Barcelono,'' je ponosen na plodno sodelovanje, zaznamovano kar s 35 lovorikami. Kar desetkrat je bil španski prvak, štirikrat tudi evropski. Ker se med najbolj resnimi kandidati za nadaljevanje kariere že dalj časa omenja PSG, na seznamu sta tudi bogata angleška kluba Manchester City in Chelsea, bo Messi skoraj zagotovo nadaljeval nogometno pot pri katerem od velikih favoritov za osvojitev evropskega naslova.

Po poročanju ESPN naj bi Messi že v ponedeljek opravil zdravstveni pregled v Parizu in nato sklenil pogodbo s PSG:

Številne je zbegala fotografija, ki je v zadnjih dneh zaokrožila na družbenih omrežjih, na kateri se je Messi na španskem otoku Ibiza med poletnimi počitnicami družil s številnimi zvezdniki PSG. ''Ne, to je bilo le naključje. Srečali smo se na Ibizi. Šalili so se in mi dejali, naj se jim pridružim v Parizu, a je bila to le šala. Nato se je zgodilo, kar se je zgodilo,'' je spregovoril o tem, kako je fotografija, ki je dvignila kar nekaj prahu, nastala pred četrtkom, ko je Barcelona obvestila javnost o nezmožnosti nadaljnjega sodelovanja z Messijem.

Najtežji trenutek v njegovi karieri

Argentinec ne bo več sodeloval s trenerjem Ronaldom Koemanom ... Foto: Reuters Messi je želel ostati zvest Barceloni. ''Predlagal sem, da bi imel za 50 odstotkov nižjo plačo. Vodstvo kluba je to sprejelo. Vse ostalo so laži,'' je poudaril. ''Žal nisem mogel ostati pri Barceloni. S predsednikom sva skušala napraviti vse, da bi lahko, a ni šlo. O meni se je govorilo, da nočem ostati, a sem želel. Lani je bilo drugače. Takrat sem želel zapustiti Barcelono in to tudi povedal. Letos pa sem želel ostati, a nisem mogel. Žalosten sem, to je najtežji trenutek v moji karieri. V karieri sem doživel marsikateri boleči poraz, a to je najtežji trenutek,'' se zaveda, da so bile ovire, s katerimi se je pred začetkom nove sezone 2021/22 srečal predsednik Joan Laporta, preprosto prevelike.

Ko je v četrtek postalo dokončno jasno, da se po 21 letih poslavlja od Barcelone, ni skrival razočaranja. ''Kot da bi v mojih žilah zaledenela kri,'' je opisal, kako se je počutil v najtežjem trenutku v športni karieri.

... kot tudi Jordijem Albo in Antoinom Griezmannom. Foto: Reuters

''Še zdaj ne dojemam v popolnosti, da zapuščam Barcelono in da je nastopil korak za novo poglavje v mojem življenju. Zdaj bom moral začeti znova. Težko bo, zlasti za mojo družino, ki je želela ostati v Barceloni. Upam, da bo na koncu vse v redu. Moramo iti naprej,'' vstopa Messi v novo obdobje. Prvič, odkar igra profesionalni nogomet, bo nosil dres kluba, ki mu ni ime Barcelona. Prepričan je, da bo katalonski klub tudi po njegovem odhodu zadržal status enega najboljših na svetu.

"Ko sem prvič nastopil za člansko ekipo Barcelone, so se mi uresničile sanje. Tega trenutka ne bom nikoli pozabil."

''Kot je dejal predsednik Laporta, je klub nad vsemi. Ljudje se bodo navadili na novo obdobje. Barcelona ima še vedno velike igralce in odlično moštvo. Vse bo še v redu,'' napoveduje Barceloni uspešno prihodnost. V zadnji sezoni so Katalonci osvojili le španski pokal, v sezoni 2021/22 pa bo Messi napadal nove izzive. Skoraj zagotovo v novi državi, najverjetneje Franciji, čeprav se omenja tudi možnost selitve na Otok. City s trenerjem Josepom Guardiolo, ki ga pozna odlično, se zagotovo ne bi branil prihoda izkušenega Argentinca, podobno velja za aktualnega evropskega prvaka Chelsea.

Messi je v dresu Barcelone osvojil kar 35 lovorik. Foto: Reuters

Nadaljevanje poletnega prestopnega roka bo tako še zelo zanimivo. Na tržišču se je kot prosti igralec pojavil tudi Messi, ob Cristianu Ronaldu največji nogometaš 21. stoletja, kar ga pozna svet. Po čustveni poslovilni novinarski konferenci, ki se je končala z dolgim aplavzom, bi se lahko razvnel lov za nogometnim božanstvom, ki je trdno odločen, da vrhunskemu nogometu še ni rekel zadnje. Sodeč po številnih govoricah pa bi bilo lahko vsega konec že v ponedeljek, saj naj bi se Messi nahajal tik pred sklenitvijo dogovora s PSG.