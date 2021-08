Ni kaj, očitno se seli Messi v Pariz

Kje bo nadaljeval kariero Argentinec Lionel Messi? Po 21 letih, ki jih je prebil na Camp Nouu, je postal prost igralec. Pri Barceloni so priznali, da si ga zaradi finančnih težav in pravil lige ne morejo več privoščiti in posledično podpisati nove pogodbe z njim, kljub 50-odstotnemu znižanju plače.

Čeprav je As poročal, da so pri Chelseaju hoteli sestanek z Messijevimi predstavniki, pa naj bi bil na prvem mestu želja prav PSG. Kot poroča football-italia.net, naj bi pogajanja končali v 24 urah in naj bi Messi nosil dres PSG v sezoni, ki se je v Franciji začela v petek, naslov prvaka pa brani Lille.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi



Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs