Prvi mož Barcelone prekinil molk: Messi je želel ostati, imeli smo že dogovor, a ...

V četrtek se je končala velika era. Lionel Messi je po 21 letih zapustil ekipo Barcelone. Moštvo, v katero je prišel leta 2000, ko je imel argentinski nogometni virtuoz le 13 let, 16. oktobra 2004 pa je vpisal svoj debi za člansko vrsto. Takrat je v ligaški tekmi pri vsega 17 letih nastopil proti Espanyolu. Kaj se je zgodilo v naslednjih letih, ve vsak nogometni navdušenec. Za katalonsko ekipo je zbral 778 natopov, s 672 je najboljši strelec v zgodovini kluba, v vitrino pa je v tem času pospravil 35 ekipnih lovorik, od tega je desetkrat osvojil la ligo, štirikrat je bil najboljši v ligi prvakov.

O njegovih individualnih dosežkih bi lahko kar pisali in pisali. Šestkrat je osvojil Ballon d'Or, prav tolikokrat je v vitrino pospravil tudi zlati čevelj, devetkrat je bil proglašen za najboljšega igralca la lige. Kot poročajo španski mediji, naj bi bil Messi po propadu dogovora v šoku in izjemno razočaran. "Ne more verjeti, kaj se je pravzaprav zgodilo," pravijo dobro obveščeni viri španske Marce.

Z Argentino je pred slabim mesecem dni osvojil Copo Americo. Foto: Guliverimage

Laporta: Messi je želel ostati

Barcelona je v četrtek v sporočilu za javnost zapisala, da Messi ne bo ostal v klubu "zaradi finančnih in strukturnih ovir". Tako Messi kot Barcelona naj bi sicer izrazila pripravljenost za podaljšanje sodelovanja, toda podpisa pogodbe nista mogla uresničiti zaradi ekonomskih in strukturnih ovir, povezanih s špansko ligo. Zaradi takšne situacije pa je Messi sklenil, da kariere ne bo nadaljeval pri Barceloni. "Obe strani obžalujeta, da ne moreta biti izpolnjeni želji tako kluba kot igralca. Klub se Messiju zahvaljuje za ves njegov doprinos k ekipi in mu želi vse najboljše tako na njegovi osebni kot nogometni poti," so zapisali pri Barceloni.

A Barça fan crying outside of Camp Nou after FC Barcelona's

official statement on Messi, last night 💔😭pic.twitter.com/1Q26g0xOJI — Omer Alvi 2.0 (@OmerAlviii) August 6, 2021

Več pojasnil pri španskem prvoligašu v četrtek niso podali, danes ob 11. uri pa je pred mikrofone stopil predsednik Barcelone Joan Laporta, ki je imel po odhodu Josepa Marie Bartomeuja vso podporo Argentinca. "Leo Messi je želel ostati pri Barceloni, imel je že dogovor, da ostane, in tudi mi smo si želeli, da ostane v klubu. Rad bi se zahvalil Leotovi ekipi in vsem ljudem, ki so bili del pogajanj. Žal zaradi pravil la lige ne moremo nadaljevati sodelovanja," je med drugim dejal Laporta.

"Pogajanja z Messijem so se končala. Ne moremo ga registrirati zaradi pravil la lige, saj ta niso fleksibilna z našimi finančnimi omejitvami. Imeli smo dogovor z igralcem, a ne moremo nadaljevati postopka. Imeli smo dogovor o podpisu nove petletne pogodbe, izplačali pa bi mu le plačo za dve. Leo se je s tem strinjal, sprejel je ta dogovor. Prepričani smo, da bi bil ta dogovor v skladu s finančnim 'fair playem', a na koncu ni bil dovoljen s strani la lige," je pojasnil prvi mož Barcelone.

Joan Laporta je pojasnil ozadje dogajanja v zadnjih dneh. Foto: Guliverimage

"Naš finančni položaj in izgube so slabše, kot smo pričakovali. Ne moremo se odločiti za potezo, ki bi uničila klub. Najpomembnejša stvar v tem je Barcelona, naš klub. Nihče od igralcev ali trenerjev ni pomembnejši od kluba. Ali obstaja možnost, da kljub vsemu dosežemo dogovor z Leom? Nočem dajati lažnega upanja. Imeli smo rok, do kdaj lahko sklenemo dogovor, saj se bo vsak hip začela la ligi. Messi bo zdaj iskal nove priložnosti, mi pa bomo začeli novo ero brez Messija," je še razočarano sklenil Laporta.

34-letni nogometaš, ki je sicer od 1. julija prost igralec in se sodeč po objavah na družbenih omrežjih z družino mudi na počitnicah na Ibizi, se je zavil v molk, prav tako pa tudi vsi njegovi zdaj že nekdanji soigralci. Pred Camp Nouom se že od včeraj zbirajo obupani navijači, ki v solzah spremljajo dogajanje v svojem ljubem klubu.

Real in Barcelona obsodila prodajo zasebnega kapitala španske lige Tako Barcelona kot Real Madrid sta v četrtek obsodila posel med vodstvom španske nogometne lige in družbo CVC Capital Partners glede prodaje 11-odstotnega deleža svojega poslovanja v vrednosti 2,7 milijarde evrov. Posel, prvi te vrste v velikih evropskih ligah, tako špansko ligo ocenjuje na 24,2 milijarde evrov. Vodstvo tekmovanja pa bo ohranilo upravljanje televizijskih pravic. Dogovor s CVC so pri vodstvu španske lige označili kot dobrodošlo finančno spodbudo za klube, katerih finance so zaradi pandemije in tekem pred praznimi tribunami doživele velik udarec. Barcelona je v četrtek zvečer zaradi finančnih težav sporočila, da s prvim zvezdnikom Argentincem Lionelom Messijem ne bo mogla nadaljevati skupne zgodbe, kasneje pa v izjavi za javnost zapisala, da o načrtu zasebne prodaje kapitala vodstvo tekmovanja "ni razpravljalo s klubi, ki so lastniki televizijskih pravic". "Dogovor vpliva na del avdiovizualnih pravic vseh klubov v naslednjih 50 letih. Pri Barceloni menimo, da ni primerno podpisati polstoletnega sporazuma glede na negotovosti, ki obkrožajo nogometni svet," so še dodali. V majskem poročilu upravnega odbora Evropske nogometne zveze je bilo predvideno, da bodo vodilni klubi na celini zaradi vpliva pandemije utrpeli izgubo v višini več kot osem milijard evrov.

Kmalu spet soigralca? Foto: Guliverimage

Največje vprašanje zdaj ostaja, kje bo eden najboljših nogometašev vseh časov nadaljeval svojo kariero. Kot glavni možnosti se v javnosti največkrat pojavljata selitvi v PSG in Manchester City. Glasne so govorice o selitvi na Otok, kjer sinjemodre vodi Pep Guardiola, kar bi bil lahko po mnenju mnogih glavni dejavnik pri odločitvi argentinskega napadalca. La Parisien je sicer v četrtek zapisal, da PSG "ni zainteresiran" za prihod Messija, saj imajo v klubu "drugačne prioritete". V zraku je tudi selitev v ameriški MLS, a po besedah Marce Messi o tem še ne razmišlja.

Preberite še: