Alisson podaljšal pogodbo z Liverpoolom

Brazilski nogometaš v vratih Liverpoola Alisson Becker je danes podaljšal sodelovanje s klubom elitne angleške lige. Osemindvajsetletnika nova pogodba z Liverpoolom veže do leta 2027.

Alisson, eden najboljših nogometašev na svetu, je na Anfield prišel leta 2018 iz Rome za 72,5 milijonov evrov.

"Mislim, da o podaljšanju nisem dolgo razmišljal. V zadnjih treh letih smo zgradili zaupanje, ki ga imam jaz do kluba in klub do mene. Z družino smo tu srečni," je ob podpisu za spletno stran kluba povedal Alisson.

Z rdečimi je osvojil prestižno ligo prvakov (2018/2019), angleško prvenstvo (2019/20) in svetovno klubsko prvenstvo (2019), za kar si je leta 2019 zaslužil tudi nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa) Leva Jašina za najboljšega vratarja.

Maja je Brazilec postal tudi prvi vratar v zgodovini Liverpoola, ki se je vpisal med strelce, potem ko je proti moštvu West Bromwich Albion dosegel zadetek za zmago.

Že pred tem sta dolgoročno pogodbo podpisala angleški branilec Trent Alexander-Arnold in brazilski vezist Fabinho.

Lani je Liverpool v prvenstvu zasedel tretje mesto, sezono 2021/22 pa bo začel v soboto, 14. avgusta, proti Norwichu.

