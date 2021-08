Olimpija pripeljala mladega Senegalca

Senegalec je za mlado ekipo Rome debitiral leta 2019, ko je dopolnil 18 let. V dveh sezonah je zabeležil 44 nastopov in dosegel 14 zadetkov ter štiri asistence. Za člansko ekipo ni zaigral, čeprav so ga priključili tudi njej.

Napad Olimpije je okrepil Tall Lamine Jr. 19-letni napadalec, ki med Zmaje prihaja iz @ASRomaEN, je s klubom podpisal pogodbo do 30. 6. 2024.



Dobrodošel, Tall! 🤝



Več na https://t.co/2QXcNR2yCz

"Zelo sem zadovoljen in vesel, da sem se pridružil Olimpiji. Zelena barva je moja najljubša, saj me spominja na dom. Z zadovoljstvom pričakujem novo poglavje v karieri. Tu sem, da pomagam ekipi do želenih rezultatov, kot napadalec pa si seveda želim dosegati zadetke. Na treningu sem že spoznal nove soigralce in prvi vtis je zelo pozitiven. Vsi v klubu so bili do mene zelo prijazni," je za spletno stran kluba dejal Senegalec.

