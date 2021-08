Odkar ni več Zlatka Zahovića, se smeji Olimpiji

Danes vodijo vse poti v Stožice. Ljubljana ob 20.15 gosti največji praznik klubskega nogometa v Sloveniji, večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Zmaji na njem niso izgubili že dve leti. Vijolice tako v obdobju, odkar jih je zapustil dolgoletni športni direktor Zlatko Zahović, sploh še niso premagale največjega tekmeca, pozabile pa so tudi na občutek, kako je osvajati lovorike.

Po stresnem četrtku, ko so navijači Olimpije po skromni predstavi svojih ljubljencev na Malti vendarle dočakali napredovanje v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo, privrženci Maribora pa po še drugem porazu proti švedskemu pokalnemu zmagovalcu Hammarbyju objokovali krutost žreba, sledi trenutek za največjo poslastico, kar jih lahko ponudi 1. SNL. Med seboj bosta obračunala največja slovenska kluba. Ker bodo ob upoštevanju pogojev PCT navijačem odprta vrata največjega slovenskega nogometnega objekta, je mogoče v Stožicah pričakovati bučno ozračje, dostojno največjega dvoboja, kar ga lahko ponudi 1. SNL. Vrhunec 3. kroga 1. SNL se bo začel ob 20.15.

Milošević: Ne bo nam lahko

Savo Milošević bo danes prvić vodil Olimpijo na večnem slovenskem derbiju. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija se v skladu s tradicijo, odkar je njen prvi mož Milan Mandarić, pripravlja na večni derbi s prevetreno zasedbo. Prvič bo čar največjega slovenskega derbija občutil Savo Milošević in poskušal v trenerskem spopadu prelisičiti mlajšega stanovskega kolega Simona Rožmana, ki mu po zgodnjem evropskem izpadu ne preostane nič drugega kakor odločno kreniti po dvojno slovensko krono. Z njo bi vijolice končale dvoletno sušo osvajanja lovorik in osrečile navijače, ki verjamejo v pozitiven razplet procesa pomladitve zasedbe. Svoje načrte pa imajo tudi Ljubljančani.

''Verjamem, da se dvigujemo iz tekme v tekmo. Derbi nosi poseben psihološki pritisk, a smo dovolj samozavestni, da bi lahko igralci v dvoboj vstopili razbremenjeni. Verjamemo v to, kar delamo. Maribor ima zahtevno ekipo, zdaj jo poznam veliko bolje kot prej. Je eden izmed favoritov za naslov, tako da nam ne bo lahko,'' pred današnjim derbijem sporoča nekdanji zvezdnik srbskega in evropskega nogometa, ki bo poskušal nadaljevati izjemen niz Olimpije na večnih derbijih.

Zahović zelo redko izgubljal v Ljubljani

Maribor je pred leti kraljeval na večnih derbijih v Stožicah, na zadnjih treh tekmah pa ni dosegel niti zadetka (0:1, 0:2 in 0:0). Foto: Vid Ponikvar Milošević je vrhunsko kariero začel v dresu beograjskega Partizana, pri katerem je pred tremi desetletji nase opozarjal tudi Zlatko Zahović. Dolgoletni športni direktor Maribora je navijače vijolic na večnih derbijih z Olimpijo navadil na imenitne uspehe. Mariborčani so bili z Zlatkom Zahovićem kralji večnih derbijev v 1. SNL. Na 43 tekmah so zmagali kar 19-krat, 18 remizirali, doživeli pa le šest porazov. V Ljubljani so na 21 gostovanjih izgubili zgolj dvakrat!

V desetih letih so tako pod kadrovsko taktirko Zahovića v Ljubljani doživeli le dva poraza. Ko pa sta pred poldrugim letom zapustila Ljudski vrt Darko Milanič in Zlatko Zahović, je bilo odigranih še pet večnih derbijev (trije v Ljubljani), na katerih pa so vijolice zaman iskale pot do tako želene prestižne zmage nad Olimpijo. Odkar je najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance (35 zadetkov) v Ljudskem vrtu zapustil vroči direktorski stolček, je Maribor na petih srečanjih z Olimpijo dvakrat izgubil, trikrat pa remiziral.

Maribor je nazadnje zmagal v Stožicah 28. septembra 2019 s 4:2. Takrat je bil največji osmoljenec dvoboja takratni kapetan Olimpije Nejc Vidmar, igral je tudi Tomislav Tomić, pri Mariboru pa je od igralcev, ki še vedno branijo vijoličasto barvo, najbolj izstopal dvakratni strelec Rok Kronaveter. V začetni enajsterici so bili še Aleks Pihler, Nemanja Mitrović in Rudi Požeg Vancaš, ki se tako dobro spominjajo, kako sladko je premagati Olimpijo sredi Ljubljane. Takrat je dvoboj spremljalo sedem tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naključje ali ne, Maribor je v obdobju službovanja Zahovića v Ljubljani v desetih letih izgubil le dvakrat, ravno toliko porazov pa je Maribor vknjižil v Stožicah lani, ko je imel Maribor že drugega športnega direktorja. Najprej je 28. junija 2020 ostal praznih rok z 0:1, nato pa še 3. decembra 2020 z 0:2. To sta bila tudi prva večna derbija v Ljubljani, na katerem ni bilo Zlatka Zahovića.

Repas: Čuti se posebna energija

Maribor se je od Evrope poslovil z domačim porazom proti Hammarbyju (0:1), ko je dvakrat zatresel okvir vrat gostov iz Skandinavije. Foto: Vid Ponikvar Fenomen večnih derbijev v Sloveniji ponuja zanimiv preobrat. Če se je Olimpija v preteklosti mučila z najbolj trofejnim slovenskim klubom in je v Stožicah na zmago nad vijolicami v določenem obdobju čakala kar 11 tekem, pa je v zadnjih dveh letih obratno. Zdaj so zeleno-beli že lep čas nepremagljivi. Štajerci so nazadnje premagali zmaje 28. septembra 2019, nato pa na šestih srečanjih vpisali štiri remije in dva poraza. Bi lahko danes, le nekaj dni po izpadu iz Evrope, končali neslavni niz?

''Kolikor je bilo vsem neprijetno zaradi poraza s Hammarbyjem, toliko smo se zavedali, da nas četrtkov razplet ne sme potreti. Čuti se posebna energija, moramo se oddolžiti vsem navijačem. Zdaj velja popolna usmerjenost k državnemu prvenstvu in prvi naslednji cilj je jasen, vrniti se iz Ljubljane s tremi točkami. Vsak si želi igrati, prispevati svoj delež. Dovolj je časa za osvežitev in verjamem, da bo naša predstava v derbiju na visoki ravni,'' Jan Repas, eden od najboljših nogometašev Maribora, optimistično pričakuje današnji dvoboj.

Prepričan je, da lahko vijolice uresničijo cilj, ostanejo neporažene in se vrnejo na prvo mesto razpredelnice 1. SNL, s tem pa tudi ohranijo prednost pred Olimpijo, ki je v tej prvenstveni sezoni za zdaj odigrala le eno tekmo in si privoščila spodrsljaj proti novopečenemu prvoligašu Radomljam (1:1).

Bogatinovu ni uspelo. Bo Šulerju?

Zmaji bodo tako lovili prvo prvenstveno zmago pod vodstvom Miloševića, s katero bi ubili dve muhi na en mah. V slačilnico bi po neprepričljivih predstavah proti Birkirkari in Radomljam vrnili vsaj malce miru, na lestvici pa se tudi približala največjemu tekmecu, ki je v primerjavi z zmaji že končal evropsko sezono in se lahko v nadaljevanju sezone povsem posveti le obveznostim na domačih tekmovanjih.

Olimpija je v uvodni prvenstveni preizkušnji v tej sezoni remizirala v Domžalah proti Radomljam. Foto: Nik Moder/Sportida

Maribor ima na drugi strani dodaten motiv. Danes lahko konča neuspešen niz na večnih derbijih, odkar ni njegov športni direktor Zlatko Zahović. Oliverju Bogatinovu ni uspelo niti enkrat, bi lahko Marku Šulerju?