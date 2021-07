Jamajčan že najboljši strelec 1. SNL

Celje : Koper 1:3 (1:1) Arena Z'dežele, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kordež.

Strelci: 0:1 Parris (25.), 1:1 Božić (44.), 1:2 Parris (65.), 1:3 Colley (84.). Celje: Rozman, Zaletel, Zec, Kuzmanović, Flis (od 46. Brecl), Svetlin (od 77. Begić), Kadušić, Šporn (od 61. Vrbanec), Majevski, Medved (od 61. Sokler), Božić (od 72. Jakobsen).

Koper: Golubović, Palčič, Novoselec, Rajčević, Bručić, Grudina (od 46. Jelić Balta), Barišić, Guberac (od 64. Oštrek), Vešner Tičić (od 71. Bešir), Mulahusejnović (od 76. Colley), Parris (od 75. Krajinović). Rumena kartona: Krajinović, Jelić Balta.

Rdeči karton: /.

Izbranci Zorana Zeljkovića so se z drugo zmago (ob remiju) vsaj začasno povzpeli na vrh prvenstvene lestvice. V Celju so premagali mladce Agrona Šalje, ki so na trenutke spet pokazali potencial, a si hkrati privoščili tudi nekaj napak, tako da ostajajo pri eni zmagi in zdaj dveh porazih.

Celjani so tekmo začeli odločno, Žan Medved pa je imel prvi resnejši priložnosti na tekmi. Najprej je v drugi minuti iz bližine z desne strani zadel zunanji del mreže, v 14. pa je malce zgrešil z roba kazenskega prostora.

Koprčani posebej nevarni niso bili, omeniti velja poskus Kaheema Parrisa v 18. minuti, ko je zgrešil cilj z desne strani kazenskega prostora, v 24. pa je cilj zgrešil še Ivica Guberac.

Bizaren zadetek Parrisa

V 25. minuti pa je Koper povedel. Zadetek je bil precej bizaren, Ivan Majevski je namreč želel žogo izbiti iz kazenskega prostora, toda zadel je Kaheema Parrisa, ki je podstavil nogo, od nje pa se je žoga odbila v mrežo.

Kaheem Parris je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec 2. SNL, v tej sezoni mu gre imenitno v dresu Kopra. Foto: Urban Meglič/Sportida

V 34. minuti je moral Matjaž Rozman posredovati ob podaji oziroma strelu Maksa Barišića z leve strani, deset minut pozneje pa so Celjani prišli do izenačenja. Advan Kadušić je podal za hrbet koprske obrambe, kamor je vtekel Ivan Božić in s strelom iz prve premagal Adnana Golubovića.

V drugem polčasu je prvi malce nevarneje zagrozil Parris, toda Rozman ni imel težkega dela z nizkim strelom. Več ga je imel Golubović v 65. minuti, ko je z roba kazenskega prostora poskusil Matic Vrbanec.

Že v nasprotnem napadu so Koprčani povedli, potem ko je Maks Barišić potegnil in podal na desno do vtekajočega Parrisa, ta pa je nato rutinirano zadel za 2:1. V 74. minuti je novo obetavno akcijo Kopra po napaki celjske obrambe slabo zaključil Žan Bešir.

Celjska obramba je imela velike težave z napadalci Kopra. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 82. minuti so si Celjani privoščili novo napako pri podaji, na koncu je do strela v kazenskem prostoru prišel Lamin Colley, toda Rozman je bil na mestu. A Colley je delo bolje opravil v 84. minuti, ko je ob Žanu Zaletelu prišel do strela z leve strani in žogo poslal v bližnji zgornji kot celjskih vrat za 3:1.

Celje bo v 4. krogu v petek gostovalo pri Bravu, Koper pa bo gostil Domžale, a točen termin tekme še ni znan.