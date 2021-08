Brazilec ostaja pri Liverpoolu

Sedemindvajsetletni Fabinho, ki je v prejšnji sezoni igral tudi v osrčju obrambe, je doslej odigral 122 tekem za rdeče.

"To sem si želel. Ostati v klubu in igrati za Liverpool. V zadnjih treh sezonah sem bil zelo srečen tukaj. Veliko sem se naučil s trenerjem, osebjem in s soigralci. Skupaj smo kar nekaj dosegli in mislim, da je to najboljši klub za mojo nadaljnjo rast," je povedal Fabinho.

Že pred njim je pogodbo podaljšal tudi bočni branilec Trent Alexander-Arnold.

