Superliga še ni mrtva: pomembna sodna zmaga za trojico upornikov

Sodišče v Madridu je danes razsodilo, da mora Evropska nogometna zveza (Uefa) ustaviti vse disciplinske postopke proti dvanajsterici klubov, ki so aprila letos razburkali nogometno javnost z ustanovitvijo superlige. Projekt je zaradi ogorčenja navijačev propadel, ko se je deveterica klubov umaknila iz projekta, Juventus, Real Madrid in Barcelona pa vztrajajo in se z Uefo bodejo na sodiščih.

Madridsko je danes razsodilo v prid dvanajsterici upornikov in Uefi naložilo, da takoj ustavi vse kazenske sankcije. Evropska zveza, ki ji predsednikuje Aleksander Čeferin, je sicer deveterici "skesancev", klubom, ki so se predvsem zaradi pritiska svojih navijačev iz projekta superliga umaknili že 72 ur po najavi novega ekskluzivnega tekmovanja, naložila denarne kazni in jim za pet odstotkov znižala denarne nagrade za dosežke v tekmovanjih pod njenim okriljem, a to je po mnenju madridskega sodišča nezakonito. Prav tako tudi disciplinski postopki proti trojici, ki od projekta superlige še ni odstopila.

Primer bo zdaj proučilo še Sodišče Evropske unije v Luksemburgu, a Uefa in Čeferin sta doživela prvi sodni udarec. V Juventusu, madridskem Realu in Barceloni pa so dobili nov zagon in vztrajajo pri ustanovitvi svojega tekmovanja.

"Dolžnost imamo nasloviti zelo resno težavo v nogometu; Uefa se je uveljavila kot edini regulator, ekskluzivni upravljavec in samostojni lastnik pravic v evropskih nogometnih tekmovanjih. Ta monopolistični položaj in konflikt interesov škodujeta nogometu. Evropski klubi imajo pravico upravljati svoja tekmovanja," so med drugim v skupni izjavi zapisali pri Juventusu, Realu in Barceloni in pozdravili odločitev sodišča v Madridu.

