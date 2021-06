Uefa ustavila disciplinske postopke proti triu, a poudarja, da se ni izognil kazni

Evropska nogometna zveza (Uefa) je vsaj začasno prekinila disciplinske postopke proti klubskim velikanom Juventusu, Barceloni in Realu Madridu, ki so se v postopkih Uefe znašli po vztrajanju pri ideji superlige.

"Po odprtju disciplinskih postopkov proti Barceloni, Juventusu in Realu Madridu zaradi potencialnega kršenja Uefinih pravnih okvirjev v povezavi s tako imenovanim projektom superlige se je pritožbena komisija Uefe odločila do nadaljnjega ustaviti postopke," so pri Uefi zapisali v sporočilu za javnost.

Trojica klubov je bila del 12-erice, ki je aprila ustanovila superligo, a je ta hitro doživela številne kritike in tudi svoj konec. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Milan, Inter in Atletico Madrid so hitro odstopili od projekta, Real, Barcelona in Juventus pa so vztrajali s podporo tekmovanju, ki bi teoretično "zamenjalo" Uefino ligo prvakov.

Foto: Guliverimage

Trio naj bi prihodnjo sezono lahko igral v ligi prvakov

Po uvedbi disciplinskih postopkov so nekateri poročali o tem, da bodo omenjeni trije dobili dvoletno prepoved tekmovanj v ligi prvakov, ob tem pa tudi visoko denarno kazen.

Zdaj pa so se postopki začasno ustavili tudi zaradi pravnih bitk Uefe z madridskim sodiščem, kar bolj ali manj pomeni, da bo omenjena trojica lahko igrala v naslednji sezoni lige prvakov. A v zadnjem sporočilu za javnost je Uefa poudarila, da se klubi niso izognili kazni.

Foto: Guliverimage

"Še naprej bomo branili svojo pozicijo"

"Pri Uefi razumemo, zakaj so se morali disciplinski postopki začasno končati, a bomo še naprej branili svojo pozicijo na vseh relevantnih pravnih ustanovah. Uefa je pri odpiranju neodvisne preiskave glede klubov, povezanih s tako imenovanim projektom superlige, delovala ne le v skladu s svojimi statuti in pravilniki, temveč tudi v skladu z evropsko zakonodajo, evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in švicarsko zakonodajo," so zapisali pri Uefi.

Dodali so, da bodo v skladu z evropsko zakonodajo naredili vse, da čim prej nadaljujejo disciplinske postopke.