Evropski statistiki: Nogometno EP Francozom

Tik pred začetkom nogometnega evropskega prvenstva so glave staknili znanstveniki in statistiki z univerz v Dortmundu, Münchnu, Innsbrucku, Gentu in Moldeju ter ugotovili, da je največja verjetnost, da bo prvak Francija. Možnost za to je kar 14,8-odstotna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Francozom na statistični lestvici sledijo Angleži s 13,5 odstotka, Španci z 12,3, četrto mesto pa si delijo Portugalci in Nemci z 10,1 odstotka.

Statistiki so v svoji raziskavi kombinirali različne modele. Moč posameznih ekip so denimo izračunali na več dejavnikih, kot so tržna vrednost nogometašev, število igralcev, ki so igrali v ligi prvakov, število nastopov v ligi, pa tudi ekonomske in socialne faktorje posameznih držav (prebivalstvo, bruto domači proizvod).

In kaj pravijo o točnosti svoje napovedi: "Napovedi vedno lahko zgrešijo končni rezultat, sicer bi bili nogometni turnirji zelo nezanimivi. Mi smo postregli z verjetnostmi, ne z zanesljivimi podatki," je dejal profesor Achim Zeileis z univerze v Innsbrucku.

