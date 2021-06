Svet EU z varnostnimi priporočili članicam pred Eurom v nogometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svet Evropske unije je danes sprejel niz priporočil glede zagotavljanja varnosti pred evropskim nogometnim prvenstvom, ki se začenja ta petek. V Bruslju so pozvali k čim večjemu sodelovanju držav, v katerih bo potekal letošnji Euro, da bi zagotovili kar največjo varnost tako igralcem kot navijačem.

Euro bo letos prvič potekal v enajstih evropskih mestih v desetih različnih državah, tudi treh nečlanicah EU - Veliki Britaniji, Rusiji in Azerbajdžanu. Svet EU je danes organizatorje pozval k čim večjemu sodelovanju, da bi na eni strani preprečevali širjenje covida-19 tako med igralci kot gledalci, po drugi strani pa zagotavljali tudi največjo možno varnost vsem udeležencem prvenstva.

Še posebej bo zato pomembno mednarodno sodelovanje policij in izmenjava informacij. Spremljanje tveganih navijačev bi se lahko izkazalo za ključno pri preprečevanju kršitev javnega reda in miru ter s tem povezanih kaznivih dejanj, so opozorili v Svetu EU.

Naslov najboljšega na letošnjem Euru brani Portugalska. Foto: Reuters

Današnji sklepi sicer ne veljajo samo za Euro, pač pa naj bi bili pomembni za zagotavljanje varnosti pri vseh športnih dogodkih, tudi če se zaradi pandemije covida-19 ne odvijajo pred gledalci.

V Bruslju opozarjajo predvsem na dogodke ob robu tekem; velikokrat namreč pride do incidentov ali nasilnih dogodkov pred ali po sami tekmi in ne nujno na prizorišču, kjer se tekmovanje odvija. Zato je pomembno, da varnostni organi s preventivnimi ukrepi skrbijo za varnost tudi na sredstvih javnega prevoza, v hotelih, prostorih za trening, pa tudi na območjih, kjer se odvija nočno življenje in podobno, opozarjajo v Bruslju.

Pomembno je tudi spremljanje internetnih vsebin, zlasti sovražnega govora in objav, ki spodbujajo nasilje, ekstremizem, radikalizacijo in ksenofobijo, je še pozval svet.