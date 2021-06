Velikih šest pripravljenih plačati odpustek

Kot je poročala britanska televizija Sky, njeno poročanje povzemajo tiskovne agencije, je šest angleških nogometnih klubov, ki so se želeli pridružiti projektu superlige, pripravljenih spor z angleškim nogometom zgladiti s plačilom skupnega zneska nekaj več kot 20 milijonov funtov (23,34 milijona evrov). Po nekaterih poročilih naj bi "globa" znašala 22 milijonov funtov oziroma 25,5 milijona evrov.

Po navedbah virov, s katerimi je govoril Sky, dogovor vključuje tudi možnost, da bo prva angleška liga v prihodnosti izrekla veliko strožje kazni, če bodo nadaljevali s podobnimi poskusi spodkopavanja angleškega nogometa z rivalskimi projekti.

Po navedbah neimenovanega vira bi klubom poleg zajetne globe, ta bi posamičen klub stala 25 milijonov funtov (29 milijonov evrov), grozila tudi precejšnja izguba točk ter posledično velik zdrs po prvenstveni lestvici. Klubu bi za kršitev dogovora odšteli 30 točk.

Plačane globe bodo namenili razvoju nogometnih sredin ter mladinskim nogometnim šolam in akademijam.

Od prvotnih dvanajstih ustanovnih članov superlige se jih je zdaj devet umaknilo, med njimi vsi iz Anglije ter AC Milan, Inter Milano in Atletico Madrid. Juventus iz Torina, Real Madrid in Barcelona pa se še vedno oklepajo načrtov za izpeljavo vzporednega elitnega klubskega tekmovanja, čeprav je izvedljivost takšnega turnirja vprašljiva ob grožnji pravnih sporov z evropskim in svetovnim nogometom, Uefo in Fifo.