Nepozabni trenutki, ko so jokali tudi največji

Zgodovina evropskih nogometnih prvenstev je razvejana, daljša od 60 let in zelo bogata. Najbolj je osrečila Nemce, saj so v finalu nastopili že šestkrat, s tremi naslovi pa si na večni lestvici zmagovalcev delijo prvo mesto s Španci. Naslov je osvojilo deset različnih izbranih vrst, kot zadnji so se na elitni seznam vpisali Portugalci, ki bodo letos branili evropski naslov. Na velikem tekmovanju je nastopila tudi Slovenija. Izjemno čast je izkusila leta 2000!