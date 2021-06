Finalista lige prvakov z največ predstavniki

Portal 90min.com je objavil seznam klubov, ki imajo vsaj osem igralcev med reprezentanti, ki bodo zastopali barve svojih držav na Euru. Najštevilčnejšo zasedbo bosta imela angleška velikana Manchester City in Chelsea. Iz vsakega moštva bo na Euru nastopilo 15 igralcev, ki so se med sabo merili tudi pretekli konec tedna v Portu.

Finalistoma lige prvakov sledi nemški prvak Bayern, ki bo dal 14 nastopajočih, z 12 pa se bo lahko pohvalil zdaj že nekdanji italijanski prvak Juventus. Z 11 jima sledita Manchester United in Dinamo Kijev, ta bo kar deseterico prispeval k ukrajinski izbrani vrsti. Več kot deset igralcev bosta imeli na prvenstvu stare celine tudi obe Borussii.

Po tem, ko Luis Enrique ni vpoklical niti Sergia Ramosa, madridski Real ne bo imel niti enega predstavnika v španski reprezentanci. Foto: Reuters Na tem seznamu presenetljivo ni italijanskega podprvaka Milana in zvezdniškega PSG, pa tudi obeh madridskih velikanov, Reala in Atletica. "Galaktiki" na primer v španski izbrani vrsti ne bodo imeli niti enega samega predstavnika. Med angleškimi velikani z veliko predstavniki pa, po ponesrečeni sezoni, ne najdemo londonskega Arsenala.

Seznami se seveda lahko tudi spremenijo, saj je tudi poletni prestopni rok, v katerem pa bodo klubi verjetno bolj dejavni šele po koncu prvenstva. Poleg tega je na seznamu španske reprezentance in posledično med igralci Barcelone tudi Sergio Busquets, ki je bil včeraj pozitiven na testu za koronavirus, tako na še ni jasno, ali bo, če sploh, na prvenstvu tudi nastopil.

Največ igralcev med klubi s slovenskim pridihom ima kijevski Dinamo Benjamina Verbiča. Foto: Reuters Na seznamu klubov, ki imajo kar nekaj posameznikov v različnih reprezentancah, najdemo tudi štiri moštva, kjer nastopajo slovenski nogometaši. Največ predstavnikov, 11, ima kijevski Dinamo, pri katerem nastopa Benjamin Verbič. Sledi mu Leipzig Kevina Kampla z devetimi, na repu seznama pa najdemo še Dinamo Zagreb, barve katerega brani Petar Stojanović, in pa Atalanto, za katero nastopa Josip Iličić.

Seznam klubov z najmanj osmimi igralci na Euru

Chelsea (15): Jorginho in Emerson (Italija), Andreas Christensen (Danska), Mateo Kovačić (Hrvaška), Mason Mount, Ben Chilwell in Reece James (Anglija), Billy Gilmour (Škotska), Cesar Azpilicueta (Španija), Olivier Giroud, N’Golo Kante in Kurt Zouma (Francija), Antonio Rudiger, Kai Havertz in Timo Werner (Nemčija)

Manchester City (15): Kevin De Bruyne (Belgija), Nathan Ake (Nizozemska), Oleksandr Zinčenko (Ukrajina), Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling in Phil Foden (England), Ferran Torres, Eric Garcia, Rodri in Aymeric Laporte (Španija), Ilkay Gündogan (Nemčija), Ruben Dias, Bernardo Silva in Joao Cancelo (Portugalska)

Bayern München (14): David Alaba (Avstrija), Robert Lewandowski (Poljska), Benajmin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman in Lucas Hernandez (France), Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Niklas Süle, Leon Goretzka, Leroy Sane in Thomas Müller (Nemčija)

Juventus (12): Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci in Federico Bernardeschi (Italija), Merih Demiral (Turčija), Aaron Ramsey (Wales), Matthijs de Ligt (Nizozemska), Wojciech Szczesny (Poljska), Alvaro Morata (Španija), Dejan Kuluševski (Švedska), Adrien Rabiot (Francija), Cristiano Ronaldo (Portugalska)

Manchester United (11): Daniel James (Wales), Donny van de Beek (Nizozemska), Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford in Dean Henderson (Anglija), Scott McTominay (Škotska), David de Gea (Španija), Victor Lindelöf (Švedska), Paul Pogba (Francija), Bruno Fernandes (Portugalska)

Dinamo Kijev (11): Georgi Buščan. Sergej Sidorčuk, Mikola Šaparenko, Ilja Zabarni, Viktor Tišankov, Vitali Mikolenko, Artem Besedin, Oleksandr Karavajev, Oleksandr Timčuk in Denis Popov (Ukrajina), Tomasz Kedziora (Poljska)

Borussia Dortmund (10): Manuel Akanji (Švica), Axel Witsel, Thomas Meunier in Thorgan Hazard (Belgija), Thomas Delaney (Danska), Jadon Sancho in Jude Bellingham (Anglija), Mats Hummels in Emre Can (Nemčija), Raphael Guerreiro (Portugalska)

Borussia Mönchengladbach (10): Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria in Breel Embolo (Švica), Stefan Lainer in Valentino Lazaro (Avstrija), Marcus Thuram (Francija), Matthias Ginter, Jonas Hofmann in Florian Neuhaus (Nemčija)

RB Leipzig (9): Yussuf Poulsen (Danska), Marcel Sabitzer in Konrad Laimer (Avstrija), Dani Olmo (Španija), Emil Forsberg (Švedska), Marcel Halstenberg in Lukas Klostermann (Nemčija), Peter Gulacsi in Willi Orban (Madžarska)

Liverpool (8): Xherdan Shaqiri (Švica), Ozan Kabak (Turčija), Neco Williams (Wales), Georginio Wijnaldum (Nizozemska), Jordan Henderson (Anglija), Andrew Robertson (Škotska), Thiago Alcantara (Španija), Diogo Jota (Portugalska)

Barcelona (8): Martin Braithwaite (Danska), Frenkie de Jong (Nizozemska), Sergio Busquets, Jordi Alba in Pedri (Španija), Clement Lenglet, Antoine Griezmann in Ousmane Dembele (Francija)

Tottenham (8): Ben Davies, Joe Rodon in Gareth Bale (Wales), Toby Alderweireld (Belgija), Pierre-Emile Höjbjerg (Danska), Harry Kane (Anglija), Hugo Lloris in Moussa Sissoko (Francija)

Dinamo Zagreb (8): Mario Gavranović (Švica), Arijan Ademi in Stefan Ristovski (Severna Makedonija), Dominik Livaković, Mislav Oršić, Bruno Petković, Joško Gvardiol in Luka Ivanušec (Hrvaška)

Napoli (8): Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne in Alex Meret (Italija), Dries Mertens (Belgija), Elif Elmas (Severna Makedonija), Piotr Zielinski (Poljska), Stanislav Lobotka (Slovaška), Fabian Ruiz (Španija)

Atalanta (8): Rafael Toloi (Italija), Remo Freuler (Švica), Joakim Mæhle (Danska), Aleksej Mirančuk (Rusija), Marten de Roon (Nizozemska), Ruslan Malinovski (Ukrajina), Mario Pasalić (Hrvaška), Robin Gosens (Nemčija)