Makedonci ponujajo nore sanje o bogatem zaslužku

Francija, nato pa Anglija? Sliši se zanimivo. Ob pogledu na favorite za osvojitev evropskega naslova, ki ga ponuja večina izmed najbolj odmevnih stavnih hiš v Evropi, prednjačijo prav galski petelini in trije levi. Francozi, aktualni svetovni prvaki, ki računajo na tako kakovosten igralski bazen, da bi zlahka sestavili vsaj pet nadpovprečno vrhunskih enajsteric, za nameček pa so priključili še povratnika Karima Benzemaja, so se pričakovano znašli na vrhu lestvice favoritov.

Trije levi so na zadnjem Euru priredili navijačem veliko razočaranje, saj so v osmini finala izpadli proti Islandiji. Letos spadajo med največje favorite za osvojitev naslova. Foto: Reuters

Takoj za njimi pa so na lestvici največjih favoritov, če se vpraša stavne hiše, Angleži. To je podatek, ki je še bolj razvnel nogometno evforijo na Otoku. Vseangleški finale lige prvakov bi lahko dočakal ponosno nadaljevanje v reprezentančnem okolju. Krog (mladih) angleških zvezdnikov se širi, selektor Gareth Southgate ima sladke skrbi z izborom, saj je konkurenca izjemna, dodatno prednost prinaša še igranje na Wembleyju, ki bi za Anglijo, če bi zaigrala v polfinalu in finalu, zagotovo pomenilo dodaten veter v hrbet.

Nekatere stavne hiše, med njimi tudi irska Paddy Power, ki jo je leta 2012 med Eurom na nenavaden način reklamiral danski posebnež Niklas Bendtner, so nekaj časa razglašale Anglijo celo kot prvega favorita Eura, na drugo mesto pa postavljale Francijo. Tako je bilo še pred nekaj dnevi, bolj ko se bliža začetek velikega tekmovanja, pa je status prvega favorita prevzela Francija.

Na tretjem mestu med favoriti, tako pravijo stavne ponudbe, je Belgija. Foto: Reuters

Navijači, ki sodelujejo v stavah, lahko prek galskih petelinov v tem trenutku na vložen evro zaslužijo 3,5 evra. Kvota namreč znaša 9/2, kvota za Anglijo pa je malce višja (5/1). Na seznamu kandidatov sledijo Belgija, Nemčija, Španija, Italija, branilka naslova Portugalska je s kvotami 8/1 oziroma 9/1 največkrat sedma, takoj za njo pa so Nizozemska, Danska in Hrvaška, ki kot aktualna svetovna podprvakinja končuje seznam desetih favoritov za osvojitev evropskega naslova.

Severna Makedonija največja avtsajderka

Tako je pri vrhu, kako pa je pri dnu? Tam kaže najslabše novinkama Finski in Severni Makedoniji, a v posameznih primerih največje kvote za osvojitev naslova prinašata tudi Slovaška in Madžarska. Največkrat, prav vedno, pa je statusa največjega avtsajderja deležna Severna Makedonija. Najbolj drzni uporabniki športnih stav bi na vsak evro, ki bi ga vložili na nekdanje ''slovenske brate'', imenitno zaslužili. Kvota je namreč 500/1.

Severna Makedonija je v nogometni evforiji, saj bodo njeni nogometaši prvič nastopili na velikem tekmovanju. Foto: Reuters

Zelo podobno je tudi na seznamu ponudb slovenske Športne loterije. Najvišjo kvoto za naslov prvaka imajo namreč Severni Makedonci (501/1), malce nižjo pa Finska in Madžarska (251/1), ki ima veliko smolo, saj se je znašla v skupini smrti, kjer bo v druščini Portugalske, Francije in Nemčije le stežka napredovala v osmino finala.

Makedonci bodo krstni nastop na velikem tekmovanju sicer dočakali v skupini z Nizozemsko, Avstrijo in Ukrajino. Če bi šli povsem do konca in poskrbeli za senzacijo, ki bi verjetno odmevala kot še nobena do zdaj, bi si tisti, ki so pred tem stavili na izbrance Igorja Angelovskega, pošteno napolnili žepe. Prejeli bi kar 500-krat višji znesek od tistega, ki so ga vplačali.

Možnosti Severne Makedonije za osvojitev evropskega naslova so v večini stavnih hiš označene s kvoto 1 : 500. Foto: Reuters

Zato ponujajo Makedonci najbohotnejše sanje o hitrem zaslužku, a bi se moralo zasedbi, ki je prejšnji teden remizirala s Slovenijo z 1:1, posrečiti toliko tega, da vse skupaj meji na znanstveno fantastiko. Vseeno pa v nogometnem svetu radi rečejo, da je mogoče vse. Žoga je okrogla, pustimo se presenetiti. Komu pa največje možnosti za osvojitev evropskega naslova pripisujete vi?