Neverjetno, s čim se spogleduje Ronaldo!

Ni ga mladega nadobudneža na svetu, ki bi se resneje zanimal za nogomet in ne bi poznal Cristiana Ronalda. Portugalec je športni in medijski fenomen. Spada v posebno kategorijo superzvezdnikov. Obkrožajo ga milijoni občudovalcev, bajni zneski, a tudi stroge delovne navade. Pri 36 letih še vedno trese mrežo z osupljivo lahkoto. Osvaja lovorike, postavlja številne mejnike in se podpisuje pod nove rekorde. Na letošnjem Euru, kjer bo s Portugalsko branil naslov prvaka, jih lahko popravi kar nekaj!

Najprej bo eden izmed vrhuncev evropsko prvenstvo, glede na leta najverjetneje tudi zadnje v njegovi karieri, nato pa bo javnost zelo zanimalo, pri katerem klubskem velikanu bo igral v prihodnje. Bo ostal zvest Juventusu, s katerim ga veže še enoletna pogodba? Ne manjka govoric o tem, da bi se lahko preselil drugam, na primer k PSG ali pa nekdanjima kluboma Manchester Unitedu oziroma madridskemu Realu. Več o tem bo znanega po Euru, ko bo imel marsikaj pripomniti tudi novi trener Juventusa Massimiliano Allegri.

Bo zapustil Juventus?

Juventus je po dolgih letih ostal brez državnega naslova. Boljši so bili Inter, Milan in Iličićeva Atalanta, to je ugnal v finalu pokala. Foto: Guliverimage CR7 je v prejšnji sezoni na 44 tekmah v črno-belem dresu dosegel 36 zadetkov. Osvojil je italijanski pokal in superpokal, a sta bili to zanj le klavrni tolažilni nagradi. V ligi prvakov, tekmovanju, kjer je najboljši strelcev vseh časov, je doživel nepričakovan izpad v osmini finala. Udarec je doživel tudi v italijanskem prvenstvu, kjer je za prvakom Interjem zaostal kar 13 točk in šele pet minut pred dvanajsto, v dramatičnem zadnjem krogu prehitel Napoli v boju za ''odrešilno'' četrto mesto, ki vodi vsaj v ligo prvakov.

Juventus, dolga leta serijski prvak in nedotakljivi vladar, v Italiji torej ni ubranil naslova. Bi ga lahko Ronaldo ubranil s Portugalsko na Euru? Pred petimi leti so bili Portugalci najboljši v Franciji. Tudi letos spadajo v krog favoritov za končno zmago. Ronaldo je že tradicionalno deležen statusa največjega zvezdnika tekmovanja. Pod sojem največjih žarometov se dokazuje že vrsto let. Na Euru je prvič zaigral leta 2004, ko je za las ostal brez naslova. Na domačih tleh ga je v finalu v slabo voljo spravila Grčija (0:1), mladi Cristiano pa po bolečem porazu ni skrival solza.

Na letošnjem Euru bo mrgolelo nogometnih zvezdnikov, a tisti največji prihaja iz Portugalske. Z otoka Madeira. To je Cristiano Ronaldo. Foto: Guliverimage

Sedemnajst let pozneje se lahko Ronaldo pohvali z malim morjem nagrad, lovorik in priznanj. Skoraj ga ni tekmovanja, v katerem ne bi prispeval rekordnega dosežka. Podobno je tudi z evropskimi prvenstvi. Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, je pred začetkom Eura navedla kar nekaj rekordov, ki bi jih lahko kmalu zrušil Ronaldo. Če mu bo služilo zdravje in bo ohranil strelsko formo, s katero razvaja navijače že skoraj dve desetletji, se bo njegova že tako obsežna zbirka veličastnih rekordov še povečala.

Prvi na petih Eurih

Če bo Ronaldo, sicer kapetan in najboljši strelec portugalske reprezentance, na letošnjem Euru nastopil vsaj enkrat, bo postal prvi Zemljan, ki je zaigral kar na petih evropskih prvenstvih. Za zdaj si na posebni lestvici deli prvo mesto še s 16 nogometaši. Vsi so nastopili na štirih različnih Eurih, Ronaldo pa je oddaljen le še nekaj dni, da bo kot prvi postavil letvico višje.

Če bi Portugalska ubranila naslov, bi mu 11. julija pokal predal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Na štirih Eurih so do zdaj nastopili poleg njega še Nemci Lothar Matthäus, Lukas Podolski in Bastian Schweinsteiger, Danec Peter Schmeichel, Italijana Alessandro del Piero in Gianluigi Buffon, Nizozemec Edwin van der Sar, Francoz Lilian Thuram, Švedi Olof Mellberg, Zlatan Ibrahimović, Andreas Isaksson in Kim Källström, Čehi Petr Čech, Jaroslav Plašil in Tomaš Rosicky ter Hrvat Darijo Srna. Če je švedskemu povratniku Ibrahimoviću ne bi zagodlo zdravje (koleno), bi lahko postal petkratni udeleženec evropskih prvenstev tudi sloviti Skandinavec, tako pa je vse pripravljeno, da kot prvi in edini čar številke pet odkrije Ronaldo.

Prvi z vsaj 10 zadetki

V zgodovini zaključnih turnirjev evropskih prvenstev, letošnje bo 16. po vrsti, je padlo ogromno zadetkov. Največ sta jih dosegla dva velikana svetovnega nogometa. Francoz Michel Platini, prav vse je dal na Euru 1984, kjer je s Francijo postal prvak, in pa Cristiano Ronaldo. Oba sta jih dosegla po devet.

Tako je nekdanji selektor Portugalske Luiz Felipe Scolari leta 2004 po porazu v finalu z Grčijo (0:1) tolažil objokanega Cristiana Ronalda. Takrat je bil še najstnik, imel je le 19 let. Foto: Reuters

Tretji na večni lestvici strelcev je Anglež Alan Shearer (7). Če bo 36-letni portugalski as na letošnjem Euru, kjer ga čaka nastop v skupini smrti z Nemčijo, Francijo in Madžarsko, uspešen vsaj enkrat, bo skočil na vrh večne lestvice in kot prvi dosegel dvomestno število zadetkov.

Prvi z vsaj 60 nastopi

V zgodovini evropskih prvenstev, vštevši tudi kvalifikacije, je za zdaj največ nastopov zbral neuničljivi italijanski vratar Gianluigi Buffon (58). Ker pa ga na letošnjem Euru ne bo, se obeta Cristianu Ronaldu, ki je do danes zbral 56 nastopov, imenitna priložnost, da skoči na vrh. To se mu ponuja že po skupinskem delu. Tretji na lestvici je nogometaš Liechtensteina Mario Frick (51).

Čeprav je star 36 let, zgledno skrbi za svojo telesno kondicijo in pripravljenost. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da je v zgodovini evropskih prvenstev padlo le osem ''hat-trickov'', tekem, na katerih se je določeni nogometaš vpisal med strelce kar trikrat. To je uspelo Nemcema Dieterju Müllerju (1976 proti Jugoslaviji – 4:2) in Klausu Allofsu (1980 proti Nizozemski – 3:2), Francozu Michelu Platiniju (1984 proti Belgiji – 5:0 in Jugoslaviji – 3:2), Nizozemcu Marcu van Bastnu (1988 proti Angliji – 3:1), Portugalcu Sergiu Conceicau (2000 proti Nemčiji – 3:0), Nizozemcu Patricku Kluivertu (2000 proti ZR Jugoslaviji – 6:1) in Špancu Davidu Villi (2008 proti Rusiji – 4:1).

Prvi po Ikerju Casillasu?

Bi se lahko v izbranem krogu znašel tudi Ronaldo? Če bi zaigral v finalu Eura, bi lahko postal najstarejši strelec v finalnem srečanju. Takrat bi bil (11. julija v Londonu) star 36 let in 156 dni, za zdaj pa za najstarejšega strelca v finalu velja Nemec Bernd Hölzenbein, ki je zadel v polno leta 1976 proti Češkoslovaški pri 30 letih in 103 dneh. To je bila tekma, ki jo je pozneje zaznamovalo slovito izvajanje 11-metrovke Čeha Antonina Panenke.

Portugalci so prvič postali evropski prvaki leta 2016 v Franciji. Kako se bodo odrezali pet let pozneje? Foto: Reuters

Če bi Portugalska ubranila naslov, bi se Ronaldo tudi pridružil nekdanjemu soigralcu Ikerju Casillasu, ki je s Španci postal dvakrat evropski prvak (2008 in 2012), obakrat pa je tudi opravljal vlogo kapetana.

Strelec na štirih evropskih prvenstvih

Ronaldo ima že zdaj v lasti številne rekorde, kar zadeva nastope na Euru. Je edini nogometaš, ki se je med strelce vpisal na štirih različnih evropskih prvenstvih, vštevši zaključni turnir in kvalifikacije je dosegel že 40 zadetkov (naslednji na večni lestvici je Zlatan Ibrahimović – 25), največkrat je tudi zaigral na zaključnem turnirju. Zbral je že 21 nastopov, najbližji zasledovalec, že upokojeni Nemec Bastian Schweinsteiger, se lahko pohvali z 18.

Se bo med strelce vpisal tudi na petem zaporednem evropskem prvenstvu in s tem poskrbel za nov mejnik evropskega nogometa? Foto: Guliverimage

Ronaldo bo na letošnjem Euru prvič na delu prihodnji torek (15. junija), ko se bo predstavil v soseščini Slovenije. Na Areni Ferenc Puskas se bo pomeril z Madžarsko. Ko se je s slovenskimi sosedi pomeril leta 2016 na Euru v Franciji, se je dvoboj končal s 3:3, poleg Lionela Messija največji nogometni junak tega tisočletja pa se je med strelce vpisal dvakrat!