Milenko Ačimović kar ne more verjeti

Selektor mlade slovenske reprezentance po koncu Eura do 21 let

Milenko Ačimović je navdušen nad tem, kako je Nemčija tempirala formo na evropskem prvenstvu do 21 let. Foto: Vid Ponikvar

Pred osmimi meseci, ko je prišlo do spremembe na položaju selektorja mlade izbrane vrste in je Primoža Gliho nasledil Milenko Ačimović, so imeli upi slovenskega nogometa opravka z zahtevnim izpitom. Odpotovali so v Braunschweig, kjer so se pomerili z Nemčijo, nogometno velesilo, polno obetavnih in talentiranih igralcev. To je bila tudi tekma, na kateri je Ačimović debitiral v vlogi selektorja. Čeprav se je pomeril z zelo močnim tekmecem in pred tem z varovanci opravil le nekaj (spoznavnih) treningov, se je spogledoval celo z zmago. Ekipi sta v zaključne minute krenili z rezultatom 1:1, gol za Slovenijo je v 46. minuti z bele točke prispeval Žan Medved, nato pa se je Ačimovićevi četi ponudila še velika priložnost za zmago.

Sodnik je v izdihljajih dvoboja še enkrat pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Žan Celar, a je vratar mladega Elfa Finn Dahmen, ki je v nedeljo ohranil nedotaknjeno mrežo proti Portugalski, prebral njegovo namero. Ostalo je pri 1:1, slovenski tabor si je za pogumno predstavo prislužil čestitke, osem mesecev pozneje pa so Nemci šli do samega konca in v Stožicah postali evropski prvaki!

''Ko smo se pripravljali na tekmo z Nemci, smo se zavedali, česa so sposobni. Potihoma sem pričakoval, da bi lahko šli na Euru daleč, a jih, podobno kot drugi, nisem uvrščal med največje favorite. Vseeno smo največ možnosti pripisovali Špancem in Portugalcem,'' je 44-letni Ljubljančan, ki smo ga ravno zmotili na poletnem oddihu v Grčiji, priznal, kako Nemci v njegovih očeh niso veljali za prve favorite prvenstva.

Po remiju v Braunschweigu si je Milenko Ačimović ob krstnem nastopu v vlogi selektorja prislužil čestitke s strani bodočih evropskih prvakov. ''Po tekmi sem si izmenjal misli z nemškim selektorjem Kuntzom. Njegov strokovnjak na analize prihaja iz ''naših'' prostorov. Že takrat so se Nemci zavedali, da imajo veliko kakovost, nas pa pohvalili za prikazano. Pozitivno so bili presenečeni nad našo igro,'' se spominja nekdanji slovenski reprezentant.

Najbolj užival na tekmi med Portugalsko in Italijo

Portugalci so v "poslastici" prvenstva v četrtfinalu izločili Italijo s 5:3. Foto: Vid Ponikvar Nato pa se je začelo evropsko prvenstvo. Ačimovićeva četa je v skupinskem delu v Sloveniji na treh tekmah osvojila eno točko, prejela kar osem zadetkov in tekmovanje v svoji skupini končala na zadnjem mestu, Nemčija pa si je na Madžarskem zagotovila napredovanje v izločilni del skozi šivankino uho. V zadnjem krogu je remizirala z Romunijo (0:0) in se po zaslugi boljše razlike v zadetkih v trikotniku z Nizozemci in Romuni dokopala do drugega mesta.

''To je nekaj neverjetnega, kaj zmore Nemčija. Ali pa Italija. Kolikokrat smo že videli na velikih tekmovanjih, da tempirata svojo formo. Prvenstvo začnejo zelo rezervirano, komaj napredujejo, potem ko gre na izpadanje, pa 'dajo prestavo višje'. V tem so Nemci res neverjetni. Kot da znajo igrati pod pritiskom. Turnir je pokazal, da imajo veliko ekipo, vrhunsko po vseh merilih, delavno in uigrano. Pokazali so, zakaj so najboljši. Seveda pa moraš imeti tudi malce sreče. In Nemci so jo imeli. Italijani sreče, denimo, niso imeli, saj ste videli, kako so izpadli proti Portugalcem. Tisto je bil zame dvoboj prvenstva,'' je užival, ko je spremljal četrtfinalni spopad v Ljubljani, na katerem so Portugalci v razburljivem srečanju po podaljšku s 5:3 izločili mlade Azzurre.

''Ta tekma nas je približala tistemu, kar bomo spremljali na članskem Euru. To je bil dvoboj z vrhunskim ritmom. Kar ne moreš verjeti, da lahko tako mladi mojstri odigrajo 120 minut v takšnem ritmu. Na takšnih tekmah lahko odloči zmagovalca že ena napaka,'' je užival v številnih spektaklih, ki jih je ponudil Euro − največji nogometni dogodek, ki je kdajkoli pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) potekal v Sloveniji.

Slovenija? Prisotna je velika razlika.

''To je stvar debate, a moramo si priznati, da sta bili Italija in Španija občutno boljši. Objektivno gledano je prisotna velika razlika. Dobro je rekel eden od nekdanjih trenerjev, kako si lahko mladi reprezentanti Španije ali Italije nabirajo izkušnje ob pokrivanju Griezmanna, Suareza, Dybale ali Ronalda. S tem ko se pripravljajo na takšne zvezdnike, ogromno pridobijo in ne čutijo toliko pritiska. Nam zagotovo manjka tako zahtevnih tekem. Mi je pa žal, da nismo 'vzeli treh točk' proti Češki, ki ima prav tako dobro ekipo. To bi nam veliko pomenilo,'' je potegnil črto nad nastopi Slovenije, za katero je dosegel edini gol na tekmovanju Aljoša Matko, eden redkih, ki v izbrani vrsti do 21 let vztraja tudi v novem ciklusu.

V Krškem dočakal prvo zmago

Ta se bo uradno začel s kvalifikacijami za EP 2023 to jesen, na prvi tekmi mladih Slovencev pa bo stara znanka iz Celja, reprezentanca Češke. ''V novem ciklusu računam predvsem na nove fante. Kar 16 jih je. Imeli smo štiri dni priprav, odigrali eno pripravljalno tekmo in v Krškem premagali Severno Makedonijo s 3:0. Fantje so se predstavili v dobri luči, dobro smo se odrezali na igrišču. To je bila lepa napoved za september, ko bomo začeli v kvalifikacijah z gostovanjem na Češkem," ga jeseni čaka prvi kvalifikacijski ciklus, s katerim se bo spopadel kot selektor.

V kvalifikacijah za EP 2023, ki bo v Romuniji in Gruziji, se bo Slovenija v skupini merila s Češko, Anglijo, Albanijo, Kosovom in Andoro.