"Ravnanje okoli superlige je bilo smešno"

"Če si predsednik Uefe, je bolje predvideti tak scenarij, kot pa vodstva klubov označiti za kače in strahopetneže," je dejal 65-letni nekdanji vrhunski nogometaš. "To je bilo smešno," je še dodal.

Uefa in Čeferin sta 12 klubom, ki so želeli ustanoviti novo klubsko tekmovanje na najvišji ravni, grozila s strogimi kaznimi in dolgoročnimi posledicami. Na koncu je devet klubov tudi zaradi pritiska lastnih navijačev odstopilo od ustanovitve superlige ter sprejelo kazen Uefe, medtem ko trije klubi še naprej vztrajajo. To so italijanski Juventus ter španska Real Madrid in Barcelona. Uefa je proti omenjenim klubom odprla disciplinski postopek.

Platini je poleg ravnanja glede superlige Uefo kritiziral še zaradi reform celinskih klubskih tekmovanj in večjega števila tekem. Razširitev je označil kot "neumno", saj že zdaj, ko je tekem manj, "nikogar ne zanima skupinski del tekmovanja".

Pred leti sam v središču škandala

Etični odbor Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je leta 2015 skupaj s takratnim predsednikom Fife Seppom Blatterjem tudi Platinija kaznoval zaradi nepojasnjenega milijonskega plačila. Platini pa je zaradi podkupovalne afere dokončno odstopil 6. maja 2016 s položaja predsednika Uefe, potem ko Mednarodno športno razsodišče ni ugodilo Francozovi pritožbi.

Osemletno prepoved, ki jo je 21. decembra 2015 dobil zaradi tega, so kasneje v primeru Platinija sicer skrajšali, kar pomeni, da bi lahko Francoz znova kandidiral za visoke položaje v nogometu oktobra letos.

V svojem mandatu med letoma 2007 in 2015 je Platini vodil kampanjo za evropsko prvenstvo po celotni celini, ki je bilo sprva načrtovano za leto 2020, nato pa zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljeno na letošnje poletje. Na prvenstvo ni bil povabljen. "To je bila moja ideja, a zdi se, da so me Uefa in države gostiteljice pozabile," je še sklenil nekdanji evropski prvak z galskimi petelini.

