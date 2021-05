Angleški navijači so se sestali s Čeferinom in kritizirali reformo lige prvakov

"Uefi in Aleksandru Čeferinu smo jasno predstavili naše poglede. Po našem mnenju se lahko ekipe v evropska tekmovanja uvrstijo le na podlagi dosežkov v domačem tekmovanju, vse druge oblike, ki bi ekipam omogočal nastop na mednarodni ravni na podlagi prestiža ali zgodovinske uspešnosti, pa je po našem mnenju nesprejemljivo. Ostro nasprotujemo širitvi lige prvakov," je po sredinem sestanku s Čeferinom med drugim zapisal prvi mož FSA Kevin Miles.

Navijači Chelseaja so proti superligi, a tudi proti reformam lige prvakov Uefe. Foto: Reuters

Uefa je na svoji aprilski seji izvršnega odbora, ki je bila le nekaj dni po zdaj že "propadlem poskusu" ustanovitve superlige - trenutno to tekmovanje podpirajo le Real Madrid, Barcelona in Juventus, medtem ko so Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan in Inter Milano zelo hitro odstopili iz tega projekta - potrdila načrt za prenovo elitnega klubskega nogometnega tekmovanja na stari celini, ki se bo leta 2024 z 32 razširila na 36 klubov.

"Navijači so srce nogometa in njihovo mnenje je zelo pomembno," je po sredinem srečanju z najvišjimi predstavniki FSA med drugim dejal Aleksander Čeferin. Na tem sestanku so bili poleg predstavnikov navijaških skupin Arsenala, Liverpoola, Chelseaja, Manchester Cityja, Manchester Uniteda in Tottenhama tudi nekateri predstavniki navijaških klubov iz Španije.

Predsednik Reala in superlige Florentino Perez je prepričan, da Uefa krši 101. in 102. člen pogodbe o EU. Foto: Guliverimage

Ob tem kaže omeniti, da je špansko sodišče danes sodišče EU v Luksemburgu zaprosilo, da presodi ali je Uefa zlorabila prevladujoči položaj pri zaustavitvi superlige. Po mnenju Reala, Barcelone in Juventusa Uefa krši 101. in 102. člen pogodbe o EU, ki prepoveduje monopolno delovanje.