Uefa prestavila finale lige prvakov v Porto

Finale letošnje izvedbe lige prvakov bi po prvotnem načrtu moral gostiti stadion Atatürk v Istanbulu, a se je, ker je Velika Britanija Turčijo uvrstila na rdeči seznam, Uefa odločila zamenjati gostitelja. V nasprotnem primeru si namreč navijači Chelseaja in Manchester Cityja ne bi mogli ogledati srečanja.

Vsakemu moštvu 6.000 kart

Najprej je bila na mizi možnost selitve finala v Anglijo, a dogovor zaradi strogih omejitev v državi na koncu ni bil sprejet. Vlogo gostiteljev bodo tako prevzeli Portugalci, ki bodo zadnje dejanje letošnje lige prvakov gostili na stadionu Dragão v Portu, kjer domuje tudi istoimenski klub. Uefa je potrdila tudi, da bo za navijače vsakega izmed moštev v finalu ponujenih 6.000 vstopnic, toliko, kot je bilo načrtovano tudi za prvotno izvedbo v Turčiji.

Predsednik Uefe pozdravlja vrnitev navijačev na stadione. Foto: Guliverimage

Čeferin vesel kompromisa in vrnitve navijačev na tribune

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob tem dejal: "Mislim, da vsi upamo, da se ne bo ponovilo leto, ki smo ga doživeli. Navijači so bili brez možnosti spremljanja ekip v živo kar 12 mesecev, finale lige prvakov pa je vrhunec sezone za klube. Ni prišlo v poštev, da navijači tega dogodka ne bi mogli spremljati v živo. Vesel sem, da nam je uspelo doseči kompromis."

Dodal je, da po letu brez tekem v živo ne bi bilo pošteno do navijačev, če največjih tekem sezone ne bi mogli pospremiti s tribun, zato se zahvaljuje portugalski vladi in nogometni zvezi, ki sta vse skupaj omogočili v tako kratkem času. Poleg tega se je zahvalil turškim oblastem za razumevanje in dodal, da upa, da bosta Uefa in Turčija v prihodnosti ponovno sodelovali pri organizaciji velikih nogometnih dogodkov.

