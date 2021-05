Novost Uefe, ki bo še zelo odmevala v Sloveniji. Čeferin je optimist.

V prihodnji evropski klubski sezoni bo marsikaj drugače. Poleg lige prvakov in lige Europa bo zaživelo še eno tekmovanje. Evropska nogometna zveza (Uefa) prižiga zeleno luč krstni izvedbi konferenčne lige, s katero želi pomagati zlasti klubom iz držav, ki do zdaj niso imeli večjih uspehov v Evropi. Med njimi je tudi Slovenija, katere klubi se postavljajo od kvalifikacij za ligo Europa. Razen prvaka bodo igrali izključno le še v konferenčni ligi.

Konferenčna liga? Kaj pa je to? Takšna vprašanja bodo v krogih, povezanih z nogometom, vse bolj odmevala. Zlasti v tem delu Evrope. O novosti Uefe, ki bo neposredno vplivala na večino slovenskih klubov, se za zdaj še ne govori dosti. A kaj kmalu bo napočilo obdobje, ko se bodo državna prvenstva po Evropi končala in bo nastopilo obdobje reprezentančnega Eura, pa tudi uvodnih žrebov evropskih klubskih tekmovanj, v katerem bo v sezoni 2021/22 prisotna velika novost.

Prvič po 23 letih bo Evropa znova sestavljena iz treh klubskih tekmovanj. Ligi prvakov in ligi Europa bo delala druščino konferenčna liga, ki se bo dopolnjevala s ''starejšima sestrama''. Uefa jo je leta 2019 uradno poimenovala Uefa Europa Conference League. Ne bo tako medijsko zanimiva kot najbolj donosen produkt Uefe, "njeno veličanstvo" liga prvakov, ki je prejšnji mesec s hitro in učinkovito akcijo uničila nastanek konkurenčne superlige, ne bo tudi tako kakovostna kot liga Europa, kjer nastopa kar nekaj evropskih velikanov, ki so ostali prekratki v boju za ligo prvakov.

Maribor edini, ki je občutil čar skupinskega dela

NK Maribor je edini slovenski klub, ki je igral (večkrat) v Evropi do zime, enkrat pa celo prezimil. Foto: Vid Ponikvar Konferenčna liga bo namenjena pretežno državam, ki se ne morejo pohvaliti s tako uspešnim količnikom uspešnosti klubov v evropskih tekmovanjih in pogrešajo več predstavnikov, ki bi se bili sposobni uvrščati v skupinski del evropskih tekmovanj. Tako bo namenjena tudi Sloveniji, ta razen Maribora v preteklosti ni imela kluba, ki bi bil sposoben mešati štrene (naj)boljšim in biti za to tudi primerno denarno nagrajen.

Slovenski klubi so v kvalifikacijah ponavadi hitro potegnili krajšo in izpadli iz Evrope že sredi poletja, ko so se najmočnejši klubi v Evropi šele začeli pripravljati na novo sezono. V konferenčni ligi finančne nagrade ne bodo primerljive s tistimi v ligi prvakov, manjše bodo tudi od evropske lige, vseeno pa bodo udeležencem, zlasti tistim, ki prihajajo iz manj bogatih držav in s težavo krpajo klubski proračun, prišle zelo prav. Ne nazadnje se bodo klubi znašli na evropskem zemljevidu, nastopali vsaj do zime, nogometaši pa pridobili možnost za dvig tržne vrednosti.

Pred Uefo so v stresnih mesecih koronakrize naporni izzivi organizacije Eura 2020, finala lige prvakov, lige Europa .. Kmalu pa bo luč sveta ugledala še konferenčna liga. Foto: Reuters

"Opazili smo, da majhni klubi in majhne države preprosto finančno ne zmorejo (slediti zahtevam, op. p.), ker ne dobijo veliko sredstev za televizijske pravice in potrebujejo večji trg. Tudi sponzorji želijo večjo prepoznavnost, zato smo poskušali organizirati tekmovanje, s katerim bodo lahko tudi manjši klubi nastopali v mednarodni konferenci. Mislim, da bo to kljub vsemu uspeh. Na začetku bo to treba financirati iz drugih tekmovanj, pozneje pa pričakujem, da bo konferenčna liga dobičkonosna, le da bomo verjetno vključili tudi lokalne sponzorje," je predsednik Uefe Aleksander Čeferin lani pojasnil, zakaj se je krovna evropska organizacija, v kateri se letno obrača na milijarde evrov, odločila za spremembo in popolnitev evropskih tekmovanj.

Slovenski klubi lažje do skupinskega dela?

Če bi Olimpija zadržala vodilni položaj, bi prihodnjo sezono v Evropi začela v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi tam izpadla, bi nadaljevala pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo, ne pa ligo Europa. Foto: Vid Ponikvar V prihodnji sezoni se tako obeta revolucionaren korak. Pred 23 leti so še zadnjič sobivali trije različni evropski pokali. Takrat se je poslovil pokal pokalnih zmagovalcev, letos pa se bo rodila konferenčna liga. Z uvodnim krogom kvalifikacij se bo začela že 8. julija, še pred koncem reprezentančnega evropskega prvenstva, v njih pa bodo nastopili vsaj trije slovenski klubi. Slovenski udeleženci lahko pozabijo na dokazovanja v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Od leta 2021 jih čaka nov izziv. Konferenčna liga, v katero se ne bo noben klub uvrstil neposredno, ampak bo treba preskakovati ovire v kvalifikacijah. Ker pa bodo v njih nastopali pretežno klubi iz držav z nižjim količnikom uspešnosti v Evropi, bo možnost slovenskih klubov, da bi se dokopali skupinskega dela evropskega pokala, vendarle večja kot prej. O tem je prepričan tudi prvi mož evropskega nogometa, ki je v konferenčni ligi prepoznal rešitev za slovenske udeležence, željne daljše evropske sezone in večjega tovrstnega zaslužka.

V konferenčni ligi bo nastopil tudi sedmouvrščeni angleški klub. V tem trenutku bi bil to Tottenham. Foto: Reuters

"To tekmovanje je lahko absolutno rešilna bilka za klube. Je tudi možnost za klube, ki niso prvaki, za manjše klube, ki prej niso imeli takšne možnosti, da igrajo v mednarodni konkurenci," je Čeferin, ko ima v mislih predstavnike Prve lige Telekom Slovenije, optimističen, saj bi lahko z novim tekmovanjem pustil daljši pečat na evropskih zelenicah.

Vseeno ne bo lahko. Nevarnost preti iz Poljske, Slovaške ...

Mura je lani v Evropi izmed slovenskih klubov pustila najboljši vtis. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sezoni 2021/22 se bodo tako trije slovenski klubi (pokalni zmagovalec in pa še dva najvišje uvrščena kluba v prvenstvu pod prvim mestom) že od začetka osredotočili na kvalifikacije v konferenčni ligi, prvak pa bo ohranil možnost, da z morebitno senzacijo ponovi večkratne podvige NK Maribor in se prek kvalifikacij za ligo prvakov dokoplje do elitnega tekmovanja. Če mu ne bo uspelo, si bo podobno kot v prejšnjih sezonah prislužil popravni izpit, ki pa ne bo v ligi Europa, ampak konferenčni ligi.

V skupinskem delu konferenčne lige bo nastopilo 32 ekip, razdeljenih v osem skupin. Toliko nastopajočih bo do leta 2024 štela tudi liga prvakov (takrat se bo število povečalo na 36), 32 klubov pa bo zaigralo tudi v ligi Europa. Še v tej sezoni jih je 48, z rojstvom konferenčne lige pa prihaja znižanje, s tem pa posledično tudi višja kakovost tekmovanja. Klubov, ki prihajajo iz držav od 16. do 55. mesta na lestvici koeficienta uspešnosti v Evropi, namreč v kvalifikacijah za ligo Europa ne bo. Vseeno pa tudi v konferenčni ligi ne bo manjkalo nekaterih velikanov.

What do the winners get?🏆

A fancy brand new trophy...

Plus the winner will gain a place in the following season's UEFA Europa League group stage if they have not qualified for the UEFA Champions League via their domestic competition. #UCL #UEL #UECL pic.twitter.com/pWZ6s7vSZ7 — UEFA Europa Conference League (@EuropaConLeague) March 24, 2021

Če bi se na primer sezona končala zdaj, bi slovenske barve v Evropi na primer zastopali Olimpija, Maribor, Mura in Domžale (Koper in Celje imata še priložnost v pokalu). Vsi razen prvaka bi nastopili v prvem krogu konferenčne lige, v kateri pa, čeprav prevladuje mnenje, da bo to najslabše izmed treh evropskih pokalov, ne bi manjkalo zanimivih, neugodnih in kakovostnih tekmecev. Med njimi bodo tudi klubi iz Poljske, Slovaške, Madžarske … Pa tudi trije klubi iz BiH, lani usodni za Olimpijo (Zrinjski), trije iz Severne Irske, lani usodni za Maribor (Coleraine), trije iz Armenije, lani usodni za Celje (Ararat-Armenia) …

Zadnji državni prvaki Celjani so pot v Evropi začeli z zmago nad Dundalkom, nato pa se jim ni izšlo proti Moldeju in prvaku Armenije Ararat-Armenii. Foto: Vid Ponikvar

Nizozemski predstavniki, lani je Mura v 3. krogu kvalifikacij evropske lige pokleknila proti PSV Eindhovnu, se bodo pridružili šele pozneje, tako kot tudi glavni favoriti za najvišje dosežke v krstnem tekmovanju, ki prihajajo iz nogometno najbolj razvitih lig.

Tako bodo v play-offu kvalifikacij nastopili tudi najboljši sedmouvrščeni španski, angleški, nemški in italijanski klub, pa petouvrščeni iz francoskega prvenstva, tretjeuvrščeni iz Rusije … Če bi se lige končale danes, bi tako v konferenčni ligi nastopili tudi tako znani klubi, kot so Tottenham, Roma, Borussia Mönchengladbach, Villarreal (kot letošnji finalist lige Europa ima priložnost, da si z zmago nad Manchester Unitedom zagotovi celo igranje v ligi prvakov), Marseille, Lokomotiv Moskva … To bo torej dodatna motivacija za klube iz slabših držav, deset mest za udeležence konferenčne lige bodo zasedli tudi poraženci v play-offu lige Europa.

Zastopanost klubov v konferenčni ligi: Države s petimi najboljšimi koeficienti: en klub

Države od 6. do 15. mesta: dva kluba

Države od 16. do 50. mesta: trije klubi (razen Liechtensteina - eden)

Države od 51 do 55. mesta: dva kluba Slovenija s koeficientom 13.000 zaseda 32. mesto.

Do skupinskega dela vsaj 34 držav

V evropski sezoni 2021/22 bo torej v treh tekmovanjih v skupinskih delih nastopilo 96 klubov, prej pa je z nastopi vsaj do zime v Evropi lahko računalo le 80 klubov (32 v ligi prvakov in pa 48 v ligi Europa, ki bo po novem skrčila na 32). Finale konferenčne lige bo 25. maja 2022 na modernem stadionu v Tirani (Albanija), zmagovalec pa si bo priigral udeležbo v skupinskem delu lige Europa v sezoni 2022/23.

Mark your diaries-

25th May 2022

Tirana, Albania- 🇦🇱

Arena Kombëtare pic.twitter.com/tbTGXyh9M5 — UEFA Europa Conference League (@EuropaConLeague) March 22, 2021

Nova struktura tekmovanj pod okriljem Uefe bo tako zaradi nove razporeditve kvalifikacij zagotovila nastop v skupinskem delu enega izmed treh tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga) predstavnikom vsaj 34 članic. Vsaj 14 prvakov različnih nacionalnih zvez bo nastopilo v ligi prvakov, med osem in 11 v ligi Europa, med devet in 12 pa v konferenčni ligi.

Liga prvakov in liga Europa bosta z rojstvom konferenčne lige pridobili zgoščeno kakovost. Foto: Reuters

V skupinskem delu bo v osmih skupinah nastopalo 32 ekip, dvoboji pa bodo podobno kot v evropski ligi, ki bo tudi doživela spremembe (namesto 48 bo v skupinskem delu leta 2021 nastopilo 32 ekip), potekali v četrtek. Ob dveh terminih (18.45 in 21.00). Bo to dan, ki bo slovenskim klubom v Evropi odslej bolj pisan na kožo?