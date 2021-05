Anglija lahko ponovi nepozaben podvig iz leta 2019

V finalu lige prvakov se bosta 29. maja v Turčiji za evropsko krono pomerila Manchester City in Chelsea, povsem angleški finale pa bi lahko spremljali tudi v ligi Europa. Manchester United si je na prvi polfinalni tekmi proti Romi, ki je na Old Traffordu še vodila z 2:1, zagotovil ogromno prednost. Rimljane, te bo v novi sezoni vodil Jose Mourinho, je z izjemnim preobratom v drugem polčasu premagal s teniškim rezultatom 6:2. Tako so rdeči vragi z eno nogo in pol že zakorakali v finale. Spomin na leto 2019, ki je postreglo z ogromno prevlado angleških klubov v evropskih tekmovanjih, je še kako živ. Takrat je Liverpool v finalu lige prvakov premagal Tottenham, Chelsea pa v finalu evropske lige Arsenal.

Lahko Villarreal prepreči vseangleški finale lige Europa? Foto: Reuters

Dve leti pozneje bi se lahko zgodovina ponovila, a le v primeru, če bo United zadržal prednost pred Romo, Arsenal pa na povratni polfinalni tekmi nadoknadil zaostanek iz Španije. Topničarji so pri Villarrealu, ki ga vodi nekdanji trener Arsenal Unai Emery, sicer specialist za osvajanje evropske lige, saj je bil s Sevillo najboljši kar trikrat, izgubili z 1:2.

Zmagovalca evropske lige čaka posebna nagrada. Ne le finančna, ampak tudi zagotovljena udeležba v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22.