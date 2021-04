Manchester United napolnil mrežo Rome, Arsenal izgubil pri Villarrealu

Rdeči vragi so na prvi tekmi z golom Bruna Fernandesa povedli že v deveti minuti, a je nato Roma pokazala zobe. Lorenzo Pellegrini in Edin Džeko sta poskrbela, da so gostje na odmor odšli s prednostjo gola, v drugem polčasu pa so se gostitelji vendarle zbudili. Edinson Cavani je v 48. minuti poskrbel za izenačenje, v 64. za vodstvo, nato se je usulo. Fernandes je z enajstih metrov zabil za 4:2, Paul Pogba štiri minute kasneje za 5:2, končnih 6:2 pa je postavil 19-letni Mason Greenwood, ki je v igro namesto Marcusa Rashforda vstopil v 76. minuti tekme.

Z izdatno zmago so se Rdeči vragi približali tisti iz sezone 2006/07, ko so se v četrtfinalu lige prvakov znesli nad Romo in jo na Old Traffordu ponižali s 7:1. Takrat je prvič v Evropi za rdeče vrage zaigral Ole Gunnar Solksjaer, zdajšnji trener, ki je od prve evropske lovorike v vlogi stratega oddaljen le še dva koraka.

Villarreal je v evropski sezoni 2020/21 nepremagljiv.Do današje tekme je odigral ducat tekem, 11-krat zmagal in enkrat remiziral. Trener Unai Emery je mojster za osvajanje evropske lige. S Sevillo je bil najboljši kar trikrat. V preteklosti pa je vodil tudi Arsenal, ki ga je Villarreal danes na domačem terenu ugnal z 2:1.

Liga Europa, polfinale (prvi tekmi): Četrtek, 29. april:

Villarreal : Arsenal 2:1 (2:0)

Trigueros 5., Albiol 29.; Pepe 73.; RK: Ceballos 57./Arsenal, Capoue 80./Villarreal



Manchester United : Roma 6:2 (1:2)

Fernandes 9., 71./11-m, Cavani 48., 64., Pogba 75., Greenwood 86.; Pellegrini 15., Džeko 34.

Zmagovalca evropske lige čaka posebna nagrada. Ne le finančna, ampak tudi zagotovljena udeležba v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22. Takšna nagrada bi zelo osrečila tri tabore polfinalistov, tako Arsenal, Romo kot tudi Villarreal, saj v svojih prvenstvih trenutno ne zasedajo vodilnih štirih mest, ki peljejo v ligo prvakov.

Pri Manchester Unitedu je zgodba drugačna, saj rdeči vragi na Otoku zaostajajo le za mestnim tekmecem Manchester Cityjem, tako da jim bo vstopnica za ligo prvakov prek angleškega prvenstva težko pobegnila. Vseeno pa to ne pomeni, da je želja Uniteda za osvojitev evropske lovorike kaj manjša kot pri preostalih.