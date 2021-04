Znani vsi polfinalisti, Stojanović brez velikega podviga v Španiji

Danes so postali znani vsi polfinalisti lige Europa. Od igre za evropsko lovoriko se je poslovil slovenski reprezentant Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), ki je v Španiji še drugič klonil proti Villarrealu (1:2). Do druge zmage je prišel tudi Manchester United, ki je tudi na povratnem srečanju proti Granadi slavil z izidom 2:0. Med najboljše štiri je napredovala še Roma, ki je zahvaljujoč zmagi na prvi tekmi izločila Ajax, vstopnico za polfinale pa si je z visoko zmago na gostovanju pri praški Slavii priboril še Arsenal (4:0).

Evropska liga poteka v medijski (in finančni) senci lige prvakov, a vseeno zagotavlja zelo bogato nagrado. Zmagovalec bo deležen nastopa v skupinskem delu donosne lige prvakov v sezoni 2021/22. V bitki za naslov ostajajo še štirje, v prvem polfinalu se bosta pomerila Manchester United in Roma, v drugem pa Villarreal in Arsenal. Tako kot v polfinalu lige prvakov, kjer bodo igrali Manchester City, Chelsea, Real Madrid in PSG, bosta torej tudi v polfinalu evropske lige zaigrala dva angleška kluba.

Gerard Moreno je zatresel mrežo Dinama na obeh tekmah. Foto: Reuters

Villarreal, pri katerem si je pred leti služil kruh Bojan Jokić, je uspešno zadržal prednost iz Zagreba. Španski klub je na drugem srečanju zmagal z 2:1 in se prebil med najboljše štiri ekipe. Za vodstvo domačih je najprej zadel Paco Alcacer, prednost pa je nato še povišal Gerard Moreno, ki je dosegel zadetek že na prvi tekmi. Častni gol je za Dinamo vknjižil Mislav Oršić. Petar Stojanović, ki je prvi dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce, je tokrat dobil nekaj priložnosti za igro. Na stadionu Ceramica je v igro vstopil v 62. minuti.

Rdeči vragi so na Old Traffordu brez treh kaznovanih nogometašev (Harry Maguire, Luke Shaw in Scott McTominay) uspešno ubranili prednost dveh zadetkov proti Granadi, nekdanjemu klubu Reneja Krhina. Angleži so tudi na drugi tekmi po golu Edinsona Cavanija in avtogolu Jesusa Valleja slavili z 2:0 in si še drugo sezono zapored priigrali nastop v polfinalu. V prejšnji sezoni jih je tik pred finalom ustavila kasnejša zmagovalka Sevilla.

Tudi Roma je z gostovanja prinesla zelo ugoden izid, Ajax je v Amsterdamu premagala z 2:1. Toda na svojem stadionu se je v prvem delu tekme praktično le branila. Sicer uspešno, Nizozemcem ni pustila nobene prave priložnosti. V 49. pa je vendarle prejela gol, ko se je med strelce vpisal Brian Brobbey, in prišla v nekoliko neugoden položaj. A po 60-minutni ofenzivi so gostom pošle moči, kar so Rimljani izkoristili, Edin Džeko je izid izenačil, Ajaxu pa do konca ni več uspelo resneje ogroziti vrat domačih.

Arsenal je v Pragi vprašanje zmagovalca rešil že v prvi tretjini tekme, tri gole je dosegel v razmaku šestih minut. V 18. minuti ga je v vodstvo popeljal Nicolas Pepe, v 21. minuti je Alexandre Lacazette uspešno izvedel najstrožjo kazen, tri minute pozneje pa je izid prvega polčasa postavil Bukayo Saka. V drugem delu je nato v polno še enkrat zadel Lacazette in postavil končni izid 4:0, ki je Arsenal po sezoni 2018/19 znova popeljal med najboljše štiri.

Finale bo 26. maja v Gdansku.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme): Četrtek, 15. april:

Manchester United : Granada 2:0 (1:0) /2:0/

Cavani 6., Vallejo 90./ag. Roma : Ajax 1:1 (0:0) /2:1/

Džeko 72.; Brobbey 49. Slavia Praga : Arsenal 0:4 (0:3) /1:1/

Pepe 18., Lacazette 21./11m, 77., Saka 24. Villarreal : Dinamo Zagreb 2:1 (2:0) /1:0/

Alcacer 36., Moreno 43.; Oršić 74.

Petar Stojanović (Dinamo) je igral od 62. minute.



// rezultat prve tekme