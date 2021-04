Diši po koncu zagrebške pravljice, Man Utd z eno nogo že v polfinalu

Edini slovenski nogometaš, ki še vztraja v ligi Europa, Petar Stojanović, v četrtek na prvi tekmi četrtfinala ni dobil priložnosti za igro. Nezadovoljen je lahko tudi z razpletom tekme svojega kluba. Dinamo je v Zagrebu proti Villarrealu izgubil z 0:1. Do gostujočih zmag sta prišla tudi Roma, ki je z 2:1 v Amsterdamu premagala Ajax, in Manchester United, ki je v gosteh z 2:0 odpravil Granado. Arsenal je v Londonu le remiziral s praško Slavio, bilo je 1:1.

Edini zadetek na srečanju v hrvaški prestolnici je padel ob koncu prvega polčasa, ko je glavni sodnik Daniel Siebert pokazal na belo piko po roki Kevina Theophile-Catherina. Soba za Var je odločitev potrdila, Gerard Moreno pa je zanesljivo realiziral enajstmetrovko za vodstvo Villarreala.

Rumena podmornica je imela v drugem delu več prostora, potem ko so Zagrebčani krenili po izenačujoči zadetek, kar nekaj lepih priložnosti Špancev pa je ostalo neizkoriščenih ob minimalni zmagi.

Na tekmi v Granadi je imel v prvem polčasu vse pod nadzorom United. Rdeči vragi so pobudo kronali z zadetkom. V 31. minuti je namreč po dolgi podaji Victorja Lindelöfa v prostor stekel Marcus Rashford, odlično sprejel žogo in zaključil mimo nemočnega vratarja Ruija Silve.

V drugem delu so Angleži prepustili pobudo domačim, ki pa si niso priigrali večjih priložnosti, saj je gostujoča obramba delovala zelo dobro. Bližje drugemu zadetku so bili gostje, v 90. minuti pa so le prišli do povišanja vodstva, ko je z bele pike zadel Bruno Fernandes.

Portugalski zvezdnik Manchester Uniteda Bruno Fernandes je v Španiji prišel že do 25. gola sezone. Foto: Reuters

V Amsterdamu je bil Ajax kaznovan za zapravljene priložnosti proti Romi. Nizozemci so imeli namreč na začetku drugega polčasa priložnost, da povedejo z 2:0, a je Dušan Tadić zapravil enajstmetrovko. Pred tem je v 39. minuti Srb podal Davyju Klaassenu za vodstvo po veliki napaki italijanske obrambe. Kazen za zapravljeno enajstmetrovko je sledila v 57. minuti, ko je Lorenzo Pellegrini izenačil, končni izid pa je v 87. postavil Ibanez.

Na edini preostali tekmi se je že zdelo, da bo londonski Arsenal, ki se je dolgo mučil proti Slavii iz Prage, prišel do minimalne zmage, ko je v 86. minuti zadel Pepe po podaji Pierre-Emericka Aubameyanga. V 94. minuti pa je imel drugačne načrte Tomaš Holeš, ki je Čehom priigral aktiven izid pred povratno tekmo.

V polfinalu se bosta sicer križala dvoboja Granada - Manchester United in Ajax - Roma ter Arsenal - Slavia in Dinamo - Villarreal. Polfinale bo 29. aprila in 6. maja, finale pa bo 26. maja v Gdansku.