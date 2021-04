Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odprla disciplinski postopek zoper nogometaša praške Slavie Ondreja Kudele in ekipe Rangers iz Glasgowa Glena Kamare, in sicer zaradi domnevnega rasističnega žaljenja in fizičnega napada, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.