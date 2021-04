Žalostna usoda kapetana Reala

Nogometaši Real Madrida so doživeli hud udarec. Pred belimi baletniki so eni najbolj pomembnih tednov v tej sezoni, v katerih jih čakata tako četrtfinalna obračuna lige prvakov z Liverpoolom kot tudi derbi vseh derbijev z Barcelono. Branilci španskega naslova se bodo morali omenjenega izziva lotiti brez kapetana Sergia Ramosa, ki bo zaradi nove poškodbe odsoten približno mesec dni!

Za izkušenega kapetana Real Madrida in španske izbrane vrste Sergia Ramosa je bila usodna zadnja reprezentančna akcija. V tej sezoni je imel že ogromno zdravstvenih težav. Nazadnje je moral januarja zaradi poškodbe kolena pod nož, a se je hitro vrnil. V dresu španske reprezentance, s katero lovi absolutni svetovni rekord, kar se tiče nastopov za člansko izbrano vrsto, je zbral dva nova nastopa. Resda ni nastopil vso tekmo, proti Grčiji in Kosovu je skupaj prebil na igrišču le 49 minut, a je vseeno prišlo do nove poškodbe. Ko so Španci v sredo v Sevilli odpravili lanskoletnega slovenskega znanca Kosovo s 3:1, je vstopil v igro v 86. minuti. Takrat, ko je bil že dosežen končni rezultat.

Po dvoboju je ostal na igrišču, opravil še nekaj vaj, nato pa začutil bolečino v levi mečni mišici. Podroben zdravstveni pregled je potrdil poškodbo mišice, zaradi katere bo moral izpustiti kar nekaj tekem. Manjkal naj bi mesec dni, v tem času pa čakajo Real zelo pomembni izpiti. V ligi prvakov se bo dvakrat v četrtfinalu, tekmi bosta šestega in 14. aprila, pomeril proti Liverpoolu. Tako bo izpustil ponovitev finala iz leta 2018, v katerem je Real v Kijevu premagal rdeče z Otoka, Ramos pa po prekršku, ki buri duhove še danes, onesposobil takratnega najbolj vročega nogometaša Liverpoola Mohameda Salaha.

Prekršek Sergia Ramosa nad Mohamedom Salahom, po katerem jo je Egipčan odnesel s poškodbo rame. Foto: Reuters

Ta mesec se ne bo srečal z Egipčanom, ampak dvoboja, v katerih se bo odločalo o potniku v polfinale, spremljal le s tribun. Podobno pa bo tudi v španskem prvenstvu, kjer Real brani naslov, a za vodilnim Oblakovim Atleticom zaostaja šest točk.

Vse bližje svetovnemu rekordu

Ramosu po koncu sezone poteče pogodba z madridskim Realom. Foto: Guliverimage Kapetan Ramos bo izpustil kar nekaj tekem. Navijači in soigralci ga bodo najbolj pogrešali desetega aprila na velikem derbiju, španskem "el clasicu", z drugouvrščeno Barcelono. "Zelo me boli, ker ne bom mogel pomagati ekipi na zelo zahtevnih tekmah," je priznal 35-letni Andaluzijec, ki mu konec sezone poteče pogodba z madridskim Realom, a v Španiji ne manjka govoric, kako bo podaljšal sodelovanje s kraljevim klubom, pri katerem nastopa vse od leta 2005.

Tistega leta je začel nastopati tudi v državnem dresu, do danes pa zbral izjemnih 180 nastopov. Do svetovnega rekorda, ki ga drži Egipčan Ahmed Hassan (184 nastopov), ga ločijo le še štiri tekme. V letu, v katerem čaka Španijo tudi nastop na evropskem prvenstvu, bi moral Ramos kmalu postati nov rekorder.

Pred tem ga čaka okrevanje in mukotrpno čakanje na trenutek, ko bo lahko ponovno pomagal soigralcem. V tej sezoni je izpustil že 18 tekem Reala. Med drugim ga ni bilo na evropski uverturi proti Šahtarju, prvi tekmi osmine finala z Iličićevo Atalanto, zadnjem madridskem derbiju z Atleticom. Zdravstvenih težav je bilo ogromno, smola se kar noče končati. Bo maja, ko bo nastopilo obdobje za sklepna klubska dejanja v sezoni 2020/21, kaj boljše sreče?