Senzacija v Duisburgu: Makedonci premagali Nemčijo

Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji tretji tekmi kvalifikacij za SP 2022 ostala praznih rok. Z 0:1 je v Nikoziji morala priznati premoč neugodnemu Cipru. Slovaška je v "derbiju" skupine H premagala Rusijo, Hrvaška pa je v drugem polčasu strla odpor Malte in se povzpela na prvo mesto. Danes je bilo na delu šest kvalifikacijskih skupin. Svetovni prvaki Francozi so zmagali na gostovanju v Sarajevu, oslabljeni Poljaki so izgubili na Wembleyju v Londonu, senzacijo pa je pripravila Severna Makedonija, ki je v gosteh premagala Nemčijo.

Slovenska vrsta je po izjemno uspešnem uvodu kvalifikacij in zmagi s Hrvaško zabeležila dva poraza. Če je bil tisti v Sočiju proti Rusiji še sprejemljiv, je poraz proti Cipru veliko razočaranje. Četa Matjaža Keka ni bila prava, na drugi strani pa je Ciper pokazal trdoživost, kot jo je proti Slovakom in Hrvatom. Prvih dveh sicer ni premagal, je pa zato Slovenijo. Odločilni zadetek je v 42. minuti dosegel Ioannis Pittas. "Čestitke domačim, ki so si bolj želeli zmago, na drugi strani pa je poraz krepka zaušnica, ki smo si ji zaslužili," je takoj po tekmi za Šport TV dejal slovenski selektor Matjaž Kek.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale septembra, Slovenija pa bo takrat igrala doma s Slovaško in Malto ter v gosteh s Hrvaško.

Hrvati skočili na prvo mesto, Slovaki ustavili Rusijo

V skupini H so zvečer odigrali še preostali tekmi. Svetovna podprvakinja Hrvaška je na Reki Malto premagala s 3:0, Slovaška pa Rusijo z 2:1. Hrvati so po porazu s Slovenijo in neprepričljivi zmagi s Ciprom igrali še z Malto. V prvem polčasu ni bilo golov, blizu je bil sicer Nikola Vlašić že v drugi minuti, potem pa je Ivan Perišić le premagal obrambo gostov za vodstvo v 62. minuti. Mirnejši razplet pa je nato z uspešno izvedeno najstrožjo kaznijo zagotovil Luka Modrić v 76. minuti. Piko na i je postavil Josip Brekalo v zadnji minuti. Hrvati so skočili tudi na prvo mesto na lestvici.

Slovaki so v Trnavi dobili prvi polčas, zadetek je dosegel Milan Škriniar z glavo v 38. minuti. V nadaljevanju so Rusi najprej izenačili, ko je v 71. minuti zadel Mario Fernandes, a je Slovaška po golu Roberta Maka spet povedla že tri minute pozneje, zdržala do konca in dosegla prvo zmago.

Srbi in Portugalci do nove zmage, osmica Belgijcev in sedmica Nizozemcev

V skupini A Srbija pod vodstvom Dragana Stojkovića Piksija ostaja neporažena. Zmagali so tudi na gostovanju pri Azerbajdžanu, v Luksemburgu pa so vlogo favoritov upravičili tudi Portugalci. Cristiano Ronaldo in druščina so s 3:1 premagali Luksemburg.

V skupini E je Belgija z drugo postavo s kar 8:0 razbila Belorusijo, na drugi tekmi večera pa je Wales prvo zmago v kvalifikacijah dosegel proti Češki.

V skupini G kljub remiju proti Latviji na vrhu ostaja Turčija. Nizozemska je po uvodnem porazu prišla do druge zaporedne zmage. S kar 7:0 so premagali Gibraltar, Črnogorci pa so morali priznati premoč Norvežanom. To je bil kvalifikacijski prvi poraz Črne gore.

Poljaki brez Lewandowskega, senzacija Makedoncev

V sredo so bili dejavni v kar šestih kvalifikacijskih skupinah za SP 2022. Svetovni prvaki Francozi so gostovali v Sarajevu na stadionu Grbavica, kjer so zelo motivirano zasedbo Bosne in Hercegovine ugnali z 1:0. Derbi večera je bil na praznem Wembleyju, kjer je Angliji gostila oslabljeno Poljsko in jo premagala z 2:1. Gostje so pogrešali najboljšega strelca Roberta Lewandowskega, ki si je poškodoval desno koleno, zaradi okužbe z novim koronavirusom pa so manjkali še štirje člani izbrane vrste.

Senzacijo je v Duisburgu pripravila Severna Makedonija, ki je na kolena spravila gostitelje Nemce.

Četrti krog kvalifikacij za SP 2022 bo prvega septembra, Slovenija pa bo takrat pričakala Slovaško. Tri dni pozneje bo gostila še Malto, nato pa se odpravila na bližnje gostovanje na Hrvaško.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.

Kvalifikacije za SP 2022, 3. krog: Skupina H:

Torek, 30. marec:

Ciper : Slovenija 1:0 (1:0)

Pittas 42.



Hrvaška : Malta 3:0 (0:0)

Perišić 62., Modrić 76./11-m, Brekalo 90.



Slovaška : Rusija 2:1 (1:0)

Škriniar 38., Mak 74; Fernandes 71. Lestvica:

1. Hrvaška 3 tekme - 6 točk

2. Rusija 3 - 6

3. Slovaška 3 - 5

4. Ciper 3 - 4

5. Slovenija 3 - 3

6. Malta 3 - 1 Skupina A:

Torek, 30. marec:

Azerbajdžan : Srbija 1:2 (0:1)

Mahmudov 59./11-m.; Mitrović 16., 81.



Luksemburg : Portugalska 1:3 (1:1)

Rodrigues 30.; Jota 45., Ronaldo 51., Palhinha 80.; R.K.: Chanot 87./Luksemburg



Lestvica:

1. Portugalska 3 - 7

2. Srbija 3 - 7

3. Luksemburg 2 - 3

4. Azerbajdžan 2 - 0

5. Irska 2 - 0 Skupina B:

Sreda, 31. marec:

Grčija : Gruzija 1:1 (0:0)

Kakabadze 76./a.g.; Kvaratskhelia 78.



Španija : Kosovo 3:1 (2:0)

Olmo 34., Torres 36., Moreno 75.; Halimi 70. Lestvica:

1. Španija 3 - 7

2. Švedska 2 - 6

3. Grčija 2 - 2

4. Gruzija 3 - 1

5. Kosovo 2 - 0 Skupina C:

Sreda, 31. marec:

Litva : Italija 0:2 (0:0)

Sensi 47., Immobile 90.+4/11-m



Severna Irska : Bolgarija 0:0 Lestvica:

1. Italija 3 - 9

2. Švica 2 - 6

3. Severna Irska 2 - 1

4. Bolgarija 3 - 1

5. Litva 2 - 0 Skupina D:

Sreda, 31. marec:

Bosna in Hercegovina : Francija 0:1 (0:0)

Griezmann 60.



Ukrajina : Kazahstan 1:1 (1:0)

Jermečuk 20.; Mužikov 59.



Lestvica:

1. Francija 3 - 7

2. Ukrajina 3 - 3

3. Finska 2 - 2

4. BiH 2 - 1

5. Kazahstan 2 - 1



Skupina E:

Torek, 30. marec:

Belgija : Belorusija 8:0 (4:0)

Batshuayi 14., Vanaken 17., Trossard 38., 76., Doku 42., Praet 49., Benteke 70.



Wales : Češka 1:0 (0:0)

James 82.; R.K.: Roberts 77./Wales, Schick 49./Češka Lestvica:

1. Belgija 3 - 7

2. Češka 3 - 4

3. Wales 2 - 3

4. Belorusija 2 - 3

5. Estonija 2 - 0 Skupina F:

Sreda, 31. marec:

Moldavija : Izrael 1:4 (1:1)

Carp 29.; Zahavi 45.+2, Solomon 57., Dabbur 64., Nacho 66; RK: Nicolaescu 50./Moldavija



Škotska : Ferski otoki 4:0 (1:0)

McGinn 7., 53., Adams 60., Fraser 70.



Avstrija : Danska 0:4 (0:0)

Skov Olsen 58., 74., Maehle 63., Hojbjerg 67.



Lestvica:

1. Danska 3 - 9

2. Škotska 3 - 5

3. Izrael 3 - 4

4. Avstrija 3 - 4

5. Ferski otoki 3 - 1

6. Moldavija 3 - 1 Skupina G:

Torek, 30. marec:

Gibraltar : Nizozemska 0:7 (0:1)

Berghuis 42., de Jong 55., Depay 61., 88., Wijnaldum 62., Malen 64., van de Beek 85.



Črna gora : Norveška 0:1 (0:1)

Sorloth 35.



Turčija : Latvija 3:3 (2:1)

Karaman 2., Calhanoglu 33., Yilmaz 52./11-m; Savalnieks 35., Uldrikis 58., Ikaunieks 79. Lestvica:

1. Turčija 3 - 7

2. Nizozemska 3 - 6

3. Črna gora 3 - 6

4. Norveška 3 - 6

5. Latvija 3 - 1

6. Gibraltar 3 - 0 Skupina I:

Sreda, 31. marec:

Andora : Madžarska 1:4 (0:1)

Pujol 90.+3/11-m; Fiola 45.+2, Gazdag 51., Kleinheisler 58., Nego 90.



Anglija : Poljska 2:1 (1:0)

Kane 19./11-m, Maguire 85.; Moder 58.



San Marino : Albanija 0:2 (0:0)

Manaj 63., Uzuni 85. Lestvica:

1. Anglija 3 - 9

2. Madžarska 3 - 7

3. Albanija 3 - 6

4. Poljska 3 - 4

5. Andora 3 - 0

6. San Marino 3 - 0 Skupina J:

Sreda, 31. marec:

Armenija : Romunija 3:2 (0:0)

Spertsyan 56., Haroyan 87., Barseghyan 89.; Cicaldau 62., 72.; RK: Puscas 77./Romunija



Liechtenstein : Islandija 1:4 (0:2)

Frick 79.; Saevarsson 12., Bjarnason 45.+1, Palsson 77., Sigurjonsson 90.+4/11-m



Nemčija : Severna Makedonija 1:2 (0:1)

Gundogan 63./11-m; Pandev 45.+2, Elmas 85. Lestvica:

1. Armenija 3 - 9

2. Severna Makedonija 3 - 6

3. Nemčija 3 - 6

4. Romunija 3 - 3

5. Islandija 3 - 3

6. Liechtenstein 3 - 0