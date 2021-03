Matjaž Kek opozarja: Kdor tako misli, se moti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izkušeni Matjaž Kek se zaveda, da Slovencem v Nikoziji ne bo lahko. Vprašajte Slovake in Hrvate. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska reprezentanca je po veliki zmagi v Stožicah proti Hrvatom, v soboto v Sočiju naletela na previsoko rusko oviro in zabeležila prvi poraz v kvalifikacijah za SP 2022. V slovenskem taboru so bili razočarani, a časa za žalovanje ni, saj jih že v torek čaka nova tekma. Selektor Matjaž Kek ne bo mogel računati na na kaznovanega Miho Mevljo, ki je blestel proti Hrvaški, in prvega napadalca Andraža Šporarja, ki mu je rdečo luč prižgal klub.