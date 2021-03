Kek razočaran, Šporar zapušča reprezentanco

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je bil po porazu v Sočiju poln hvale na račun varovancev, ki so namučili favorizirano Rusijo, a na koncu, čeprav so si priigrali kar nekaj priložnosti, ostali brez točk (1:2). ''V sami kakovosti igre smo naredili veliko dobrih zadev, ampak ne pomaga nič, delali smo tudi določene napake,'' je bil po dvoboju razočaran, a tudi poudaril, kako ni časa za objokovanje. V torek na Cipru ne bo mogel računati na Miho Mevljo in Andraža Šporarja.

"Škoda, da velik voljni moment na koncu ni prinesel rezultata. Objektivno in samokritično - v določenih trenutkih smo slabše reagirali,'' je selektor po prvem porazu Slovenije v kvalifikacijah za SP 2022 obžaloval, da dobra in zelo borbena predstava v Sočiju, piko na i je predstavljal prekrasen zadetek Josipa Iličića, ni postregla z vsaj točko. Predstavljala bi ogromno nagrado njegovim izbrancem, ki so v sredo v Stožicah presenetili Hrvaško (1:0), tri dni pozneje pa namučili še drugega favorita v skupini H, in izgubili po hudem boju (1:2).

Fotogalerija srečanja v Sočiju, foto Reuters in Guliverimage:

V prid gostiteljev sta odločili dve nezbranosti v prvem polčasu, ki ju je mojstrsko izkoristil domači kapetan Artem Dzjaba in z dvema zadetkoma odprl gostiteljem pot do dragocene zmage. Takrat se je videlo, kar je selektor po tekmi povedal tudi v mikrofon Šport TV, kako je tekma pokazala, da lahko tekmec na tekmovanju takšne ravni takoj kaznuje Slovenijo, če je le ta neodločna le za trenutek. Izpostavil je zlasti neodločnost po visokih žogah. Dzjaba je to izkoristil kar dvakrat in postal prvi nogometaš, ki je na reprezentančni tekmi premagal Jana Oblaka po letu 2019.

Kek: Bilo je tudi veliko pozitivnega

Artem Dzjaba je dvakrat ukranil slovensko obrambo. Foto: Reuters ''Treba je Rusiji konkretno čestitati za zmago, biti objektiven in samokritičen, da vidiš, kje je bilo slabo, imam pa občutek, da bi lahko vzeli kaj več. A od tega občutka se ne živi, bistveno je to, da smo izgubili. Nisem zadovoljen, ker ni lahko vzeli več, je pa res, da smo imeli proti Hrvaški srečo in smo morda na tisti tekmi vzeli več, kot je bilo realno mogoče,'' je v pogovoru za Šport TV opozoril na zanimivo primerjavo dogajanja na tekmah Slovenije proti Hrvaški in Rusiji.

Njegovi varovanci so tako po Hrvatih, aktualnih svetovnih podprvakih, namučili še drugega favorita v skupini. ''Bilo je tudi veliko pozitivnega, v sami kakovosti igre smo naredili veliko dobrih zadev, ampak ne pomaga nič, delali smo namreč tudi določene napake. Razočaranje je, ni pa časa za objokovanje. Velika želja je bila za izenačenje, ampak ni se izšlo in gremo dalje,'' skuša selektor po poročanju STA misli čimprej preklopiti na torek, ki prinaša nov izziv, gostovanje na Cipru, pa tudi prvo tekmo v tem kvalifikacijskem ciklusu, v katero Slovenija ne vstopa kot avtsajder.

Na Cipru brez Mevlje, a tudi Šporarja

''Čaka nas naslednja tekma, in sicer z določenimi problemi, Miha Mevlja ima kartone, Andraž Šporar pa se mora vrniti na Portugalsko zaradi zahtev kluba," je pojasnil, kako poleg kaznovanega obrambnega stebra Mihe Mevlje, ki si je v Sočiju prislužil drugi rumeni karton v tem ciklusu, ne bo mogel računati tudi na prvega napadalca Andraža Šporarja.

Miha Mevlja v Nikoziji ne bo smel zaigrati zaradi dveh prejetih rumenih kartonov v tem ciklusu. Foto: Reuters

Ljubljančan zaradi odredbe portugalskega "NIJZ" ne sme nastopiti na Cipru in zapušča reprezentanco, tako da v torek ne bo mogel priskočiti na pomoč soigralcem. In to ravno na tekmi, od katere Kek pričakuje, da bo Slovenija na njej nadaljevala z zbiranjem točk, še kako potrebnih, da zadrži položaj pod vrhom lestvice.